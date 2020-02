Po půl roce se mu vrátila akutní leukémie. Rodina tříletého Milana hledá dárce kostní dřeně

V pražské motolské nemocnici je hospitalizovaný tříletý chlapec Milan, kterému se vrátila akutní leukémie a je v ohrožení života. V registru pro něj ale není vhodný dárce. Rodiče malého chlapce se proto obrátili na Český národní registr dárců dřeně s prosbou o pomoc, ten zveřejnil výzvu na svých facebookových stránkách. Praha 20:17 7. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Milan patří mezi několik desítek dětí, které se podle Kláry Conková z Českého národního registru kostní dřeně v současné době léčí kvůli rakovině v motolské nemocnici. Chlapec už jednou s akutní leukémií bojoval a podstoupil léčbu chemoterapií. Po půl roce se mu ale nemoc v agresivní formě vrátila.

„Teď má další kolo chemoterapií a na ty se bude muset navázat transplantací, bez ní se tento typ nepodaří doléčit,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Conková.

Příběh, který na sociálních sítích sdílely tisíce lidí, se rozhodla poslat do světa sama rodina malého chlapce s nadějí, že se najde vhodný dárce. „Rodiče Milánka kvůli té situaci a zoufalství sáhli ke zveřejnění příběhu,“ dodala.

Zveřejnění už život zachránilo

Díky příspěvku na sociálních sítích se loni podařilo najít dárce pro malou Samanthu z Českolipska, jejíž dárce či dárkyně se zapsal právě po uveřejnění výzvy. „U dětí je úspěšnost zhruba 80 až 90 procent, že se vyléčí, pokud se dárce najde,“ připomíná Conková.

Pokud se rozhodne rodina příběh zveřejnit, registr zpravidla zaznamená nárůst zájmu o to, přihlásit se do něj. „Třeba dneska jen mně reagovalo 150 lidí a to normálně nemáme,“ přiblížila Conková. „Je to hledání jehly v kupce sena, ale je možné, že mezi nimi ten dárce bude,“ dodala.

Zapsat se může každý, komu je 18 až 35 let, má více než 50 kilogramů a dlouhodobě nebere žádné léky (s výjimkou antikoncepce a léků na sezónní alergie). Národní registr nejdříve hledá dárce v Česku, kde je největší šance na shodu. Při neúspěchu se ale obrátí na podobné registry po celém světě.