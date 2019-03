Plánovali uspání, ale nakonec bylo bezpečnější lvy zastřelit. Zoo vysvětluje smrt šelem ve Zděchově

Tým ze zlínské zoo v úterý čekalo nelehké rozhodování. Zoologové původně jeli do Zděchova na Vsetínsku, kde muž choval lva Fufiho a lvici Ljůvu, s plánem šelmy po útoku na muže uspat. Nakonec ale usoudili, že nejbezpečnějším řešením je rozzuřená zvířata usmrtit. Uvnitř totiž mohl být podle pracovníků člověk v ohrožení života. Muž nakonec zraněním podlehl. Celou situaci ve středu vysvětlila zoologická zahrada v krátkém prohlášení. Zděchov (Vsetínsko) 12:27 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lev Fufi ve Zděchově | Foto: Zdeněk Němec/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Tým ze Zoo Zlín vyrazil podle vyjádření do Zděchova po telefonátu policie, která žádala o pomoc u incidentu u soukromého chovatele lvů.

„Zoologové původně jeli na místo s plánem šelmy uspat. Na místě však společně s dalšími zasahujícími museli konstatovat, že nejbezpečnější řešení je lvy usmrtit,“ stojí v oficiálním vyjádření zlínské zoo, které od středy visí na jejich facebookových stránkách.

Lev na Vsetínsku zabil chovatele. Aby se k němu dostala, zastřelila policie obě šelmy v kotci Číst článek

„Rozzuřená zvířata byla uzavřená v objektu, který nevyhovoval bezpečnostním ani chovatelským parametrům, a nebylo možné do něho bez rizika vstoupit s uspávacími střelami. Uvnitř byl člověk v ohrožení života,“ dodává zoo.

Samec lva byl podle pracovníků velmi agresivní a situace uvnitř stísněného objektu opravdu velmi nepřehledná. Střelec s narkotizační puškou by se podle nich ocitl ve velkém nebezpečí.

Třiatřicetiletý chovatel ale utrpěl smrtelná zranění a útok svého lva nepřežil. Podle mluvčího záchranné služby Petra Olšana byla nařízena byla pitva.

Otec muže řekl deníku Právo, že jeho syn nebyl v kleci ze své vůle a na místě muselo dojít k trestnému činu. Policie však nic takového oficiálně nepotvrdila.

„Okolnosti úmrtí muže budeme nadále prověřovat, a to všechny možné verze,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Chov lvů bez povolení

Chovatel přivezl tehdy šestiletého lva do Zděchova v létě 2016. Na rodinných pozemcích postavil bez povolení kotec s výběhem, na což si delší dobu stěžovali někteří místní. Úřady však muži nedokázaly v nepovoleném chovu zabránit, přestože dostal několik pravomocných pokut.

Předloni chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu výběh odstranit. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil.

Ženu, kterou uštkla mamba zelená, zabil neurotoxin hadího jedu. Potvrdila to pitva Číst článek

Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. Mohla by vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo.

Ministerstvo zemědělství dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která by částečně mohla podobným neštěstím zabránit. Návrh chce vládě předložit do konce března. Novela by měla platit od roku 2020.

Chovatelé šelem v zájmových chovech budou muset absolvovat kurz, ministerstvo chce i zákaz takzvaných kontaktních zoo.

Šelmy se také nebudou smět venčit například na vodítku na veřejných místech. Za porušení zákona má platit až půlmilionová pokuta.

„Po této velmi smutné události musíme konstatovat, že zpřísnění zákona o chovu šelem mimo zoo je nezbytné,“ uvedla také ve středečním prohlášení zlínská zoo.