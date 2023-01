Konec levice v Čechách? Ve Sněmovně chybí, voliči jí ale nezmizí, míní Bělíček z Alarmu

S odchodem Miloše Zemana z Hradu a odstoupením Josefa Středuly mizí z politické mapy Česka levice. Bude chybět, nebo současná vláda a parlament dostatečně hájí zájmy chudších a znevýhodněných? „Hájíme zájmy těchto lidí lépe než předchozí vláda Andreje Babiše (ANO),“ říká místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti). „Strana zastupující takzvané lidi práce ve Sněmovně zatím chybí,“ míní šéfredaktor deníku Alarm Jan Bělíček. Pro a proti Praha 22:07 26. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle Bělíčka se absence strany, která by hájila zájmy chudších, slabších a znevýhodněných, projeví v dlouhodobějším horizontu.

S odchodem Miloše Zemana z prezidentského úřadu a odstoupením Josefa Středuly z boje o Hrad je zřejmé, že z české vysoké politiky víceméně mizí levice. Debatují místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti) a šéfredaktor Alarm.cz Jan Bělíček

„Můžeme se zatím bavit o tom, jestli nám chybí jenom tzv. nominální levicové strany nebo jestli jsou ve Sněmovně třeba strany, které hájí aspoň část nějakého levicového programu. Ale odchází ČSSD, KSČM a žádná nová levicová strana, která by tyto subjekty nahradila a která by o sobě tvrdila, že je skutečně levicovou stranou, tady není,“ naznačuje.

„Je samozřejmě otázka, jak moc je výhodné se označit v českém kontextu za levicovou stranu. Ale zároveň levicoví voliči, kteří oceňují, když někdo řeší tato témata, prostě nezmizí. Je potřeba se o ně starat a hájit jejich zájmy,“ pokračuje.

„Když se podíváme třeba do zahraničí, tak v Německu, Dánsku, Španělsku či Portugalsku vládne levice. Světová média jako The Financial Times se na obálkách se začátkem nového roku ptají, jestli se světová politika posune ještě více doleva atd. Není to něco, co by se ve světovém kontextu neřešilo. Akorát do české debaty to ještě jaksi neprokapalo,“ dodává Bělíček.

„Podstata věci je sociální citlivost, ohled na společnost jako celek a na různé druhy práce, a to my jako Piráti rozhodně zastupujeme.“ Olga Richterová

Richterová poznamenává, že nemá ráda nálepkování typu levice a pravice.

„Nálepky vnímám jako přežité. Jde o to, co děláme. V minulosti ty strany, které se takto označovaly, to často měly pouze rétorické, ony to vařily jako nějakou mediální mlhu. Aby hezky vypadaly, ale potom reálně dělaly často úplný opak.“

„Podstata věci je sociální citlivost, ohled na společnost jako celek a na různé druhy práce. Protože práce se docela značně proměnila a proměňovat dál bude s robotizací a dalšími změnami. Takže jedna věc je adaptace na proměňující se dobu a také udržitelnost ekologická, nejenom sociální. Toto jsou věci, které my jako Piráti rozhodně zastupujeme a hájíme,“ tvrdí poslankyně.

Velmi loajální voliči

Bělíček připouští, že se ve stranách, jako jsou Piráti nebo na lokální úrovni třeba Praha Sobě, najdou politici, kteří prosazují sociálně citlivou politiku.

„Pro Piráty teď bude zásadní oslovit tzv. levicové voliče hnutí ANO, tedy lidi mimo velká města, lidi práce, kteří utíkali od ČSSD k ANO.“ Jan Bělíček

„Pirátská strana často dokáže překvapit personální politikou, že se tam občas objeví takové postavy. Teď bude pro ně zásadní oslovit tzv. levicové voliče hnutí ANO před parlamentními volbami v roce 2025, tedy lidi mimo velká města, lidi práce, kteří utíkali od ČSSD k ANO,“ naznačuje.

Lidé podle něj na sociálně citlivou politiku reagují. Poukazuje na to, že křiklavým příkladem je velká podpora hnutí ANO.

„Která do velké míry plyne ze společné vlády se sociální demokracií. Většina sociálních opatření, které ta vláda zavedla, přišla od sociálně demokratických politiků. Mluvíme tady o razantním zvyšování minimální mzdy, o důchodech i o té nešťastné slevě na jízdném pro seniory a studenty.“

„Chci na tom ukázat, jak moc někteří lidé tyto věci oceňují a jak málo stačí k tomu, aby zde vznikli velmi loajální voliči. A zároveň možná apelovat na strany pětikoalice, ale i další strany, aby se nad tím zamyslely a možná to nějak integrovaly do svých politických programů a vizí. Protože v následujících letech stačí velmi málo k tomu získat velkou sumu voličů, kteří jsou loajální a oceňují tyto kroky,“ vysvětluje.

Navenek moc nekomunikuje

Richterová ale připomíná, že vládní koalice přišla s řadou opatření na pomoc lidem z různých sociálních skupin.

„Příspěvek pro rodiny, kde se ukázalo, že podpora 5 tisíc korun na každé dítě spoustě rodin velice pomohla s energetickou krizí, zastropování cen energií. Vyřešili jsme spoustu dlouhodobých věcí typu chybějící slevy v dopravě pro invalidy, invalidní důchodce bez průkazky ZTP, kteří, ač jsem roky interpelovala vládu Andreje Babiše, neměli vůbec žádné slevy,“ připomíná.

„Dlouhodobě se snažíme o podporu zkrácených úvazků, to jsme schválili, a bude tak výhodnější zaměstnat jak třeba lidi nad 50 let, tak mladé do 21 a studující rodiče dětí do 10 let,“ říká místopředsedkyně Sněmovny.

Podle Bělíčka ale vláda premiéra Petra Fialy (ODS) tato témata navenek moc nekomunikuje. Podle něj je to problém koalice, ve které jsou do jisté míry různorodé subjekty, z nichž každý má svoje zájmy.

„Může tím úplně zavalit prostor tak, jak to udělal Andrej Babiš, který neustále opakuje jako mantru několik klíčových bodů a úplně se to pak zažere pod kůži voličům. Voliči hnutí ANO jsou často prezentovaní jako lidé, které převezl nějaký populista, ale myslím si, že jejich volba právě kvůli zvyšování minimální mzdy i důchodů je do jisté míry racionální a logická,“ naznačuje šéfredaktor internetového deníku Alarm.

Poslechněte si celou debatu. Moderuje Karolína Koubová.