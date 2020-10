Levínský: Trend je, že po dvou týdnech se zdvojnásobí počet těžce nemocných i denní počet úmrtí

Pacientů s nemocí covid-19 je dnes v České republice přes 38 tisíc a ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) hrozí dalším omezováním. „Zdá se, že počet těžkých případů se zdvojnásobuje každých 13 dní. To je velice problematická situace,“ uvádí René Levínský, který se při centru IDEA v institutu CERGE-EI věnuje tvorbě epidemiologických modelů. Praha 18:24 6. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský, který se při centru IDEA v institutu CERGE-EI věnuje tvorbě epidemiologických modelů | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Levínský varuje, že stejný trend je patrný i u pacientů umírajících s nemocí covid-19. „V září jsem říkal, že bude umírat deset lidí denně, dnes umírá dvacet lidí. Počet mrtvých denně se totiž za dva týdny zdvojnásobí. Před měsícem to byli zhruba čtyři lidé denně,“ upozorňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 René Levínský: Vysvětlovat a motivovat je v teď mnohem důležitější, než vymýšlet nějaká opatření

Česko si podle něj nevede dobře ani v dalším sledovaném ohledu. „Z evropského pohledu se většinou srovnává počet pozitivně detekovaných na počet testů, ale v Česku to vypovídá velice málo. Máme totiž 24 procent pozitivních testů. To znamená, že velké množství nakažených není vůbec otestováno,“ vysvětluje ve Speciálu Plusu matematik.

„Přitom jsme se snažili vládu přesvědčit, aby zprovoznila trasovací call centrum,“ říká a připomíná, že premiér Andrej Babiš (ANO) už v květnu označil problematiku testování za nejvyšší prioritu. V létě se ale nic nedělo, míní Levínský.

Dnes už matematik snahu uvést věci do pohybu vnímá a uznává, že i v této situaci je lepší řešit věci pozdě než vůbec. „Vláda dělá všechno deset minut po dvanácté, ale aspoň že tak,“ dodává.

Vysvětlovat a motivovat

Levínský upozorňuje i na to, že lidé se dnes chovají více uvolněně než na jaře. „Máme data ze společnosti PAQ Research. Z nich vidíme, jak se lidé chovají, jak se schází, jak dodržují opatření, jak se trasuje. A vidíme, že sociální kontakty a jejich intenzita je zásadní pro vývoj epidemie,“ vysvětluje a dodává:

„Vláda dělá všechno deset minut po dvanácté, ale aspoň že tak…“ René Levínský

„Na jaře se lidé úplně přestali stýkat, všichni nosili roušky. A pak to zmizelo a koncem června jsme se dostali na normální standard. Nyní se chování lidí zase mění a to mi dává velkou naději, že by se trend epidemie dal otočit anebo zpomalit.“

Podle matematika by se nyní vláda měla zamyslet nad tím, jak lidem stávající situaci vysvětlit. „V létě se nám říkalo, že je všechno v pořádku a může začít party. Dnes slyšíme, že jsme na tom velice špatně…“

Na místě je vysvětlovat a motivovat občany, domnívá se: „To je v tuto chvíli mnohem důležitější než vymýšlet nějaká opatření.“

Ani černé, ani bílé scénáře

Přestože jsme ještě před rokem vůbec nevěděli, že koronavirus SARS-CoV-2 vůbec existuje, víme o něm dnes celkem hodně, shrnuje ve Speciálu Plusu virolog Václav Hönig z Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademii věd České republiky.

Univerzita Karlova představila nový test. Kromě koronaviru rozpozná i dva typy chřipky a je rychlejší Číst článek

Dostupných je pro vědce v současné chvíli více než 130 tisíc sekvencí viru. I když se zjevně proměňuje, černý scénář, podle kterého hrozil vznik výrazně virulentnějších variant, zatím nenastal. „Nepotvrzují se ale ani optimistické – ‚bílé‘ – scénáře, kdy by docházelo k výraznému oslabování viru.“

Jestli se v blízké době dočkáme rychlotestů, které by mohly nahradit PCR testování na odběrových místech, je zatím otázka. Hönig je ale pozitivní: „Domnívám se, že je to na dobré cestě.“

Zatím platí, že rychlotesty jsou pro svou slabší citlivost pomůckou pouze pro rychlý screening a nelze je využít jako diagnostický prostředek.

Bulovka zvládá

Zvyšování počtu nakažených s sebou nese i riziko zahlcení zdravotnického systému. Nárůst pacientů v nemocnicích primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze Hana Roháčová ale uklidňuje, že pražská nemocnice zatím situaci zvládá a nemusí zapojovat ani zdravotnický personál v karanténě.

„Počet pacientů se u nás pohybuje mezi 40 a 50. Ty, kteří už nevyžadují hospitalizaci, pouštíme poměrně pružně do domácí izolace s náležitým poučením,“ uzavírá Speciál.

Poslechněte si audiozáznam celého Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.