Imunolog Hořejší: Politici se bojí, že kdyby byli příliš přísní, tak by jim to lidi spočítali ve volbách

„Průmysl má ale části, které opravdu nejdou zastavit. My tu zemi živíme a máme taky nějakou odpovědnost,“ kritizuje podobné návrhy ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéf Svazu průmyslu a dopravy (SPCR) Jaroslav Hanák.

„Nejde zastavit hutě, ocelárny, výrobu skla nebo porcelánu – vysoké pece se rozpalují týdny. A je tu řada dalších odvětví, třeba ostraha majetku, dodávky tepla a elektřiny, veřejná doprava,“ vypočítává.

Za problém České republiky považuje Hanák chybějící definici kritické infrastruktury: „Všichni o tom mluví, ale nikdo to nedefinuje.“

Podle zástupce průmyslových a dopravních podniků jsou zaměstnanecké kolektivy, kde probíhá testování, vůbec nejbezpečnějším místem v zemi. „Ani v nemocnicích není dnes tak bezpečno jako ve firmách,“ komentuje.

Hlavní ohnisko šíření onemocnění covid-19 vidí naopak v domácnostech. „Tam je přitom stát při kontrolách benevolentní. Nikdo skoro nekontroluje tisíce lidí v karanténě nebo izolaci. A to je odpovědnost ministra vnitra.“

Hořejší: Politici se přísnosti bojí

Že se politici obávají vymáhání vlastních nařízení, se domnívá i imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Hořejší.

„Když se řekne, že se má něco dělat, tak je povinností státu vymáhat plnění těch věcí. Je to stejné jako dopravní předpisy – v obci musíte jet bez milosti padesátkou a argumentem není, že to ty lidi obtěžuje.“

V tomto ohledu stát doposud velice selhával, tvrdí Hořejší a připomíná třeba ilegálně otevřené restaurace. „Politici se zkrátka bojí, že kdyby byli příliš přísní, tak by jim to lidi spočítali ve volbách. Ale takhle to nejde.“

Na rozdíl od prezidenta svazu průmyslu má za to, že nejméně 80 procent průmyslových podniků by na několik dní mohlo zavřít, nebo alespoň výrazně omezit výrobu. „Vláda by toto doporučení měla určitě přijmout.“

Levínský: Ještě 40 dní

Matematik z CERGE-EI a ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levínský je postojem Svazu průmyslu a obchodu zděšen.

„Je pro mě naprosto šílené, jakým způsobem reaguje průmysl ve chvíli, kdy je celé procento testovaných zaměstnanců pozitivních. To je opravdu ohromně vysoké číslo a oni se tváří, jako že se nic neděje a všechno je v pořádku. Ptám se: kolik by se těch lidí mělo najít, aby to kapitáni průmyslu začali považovat za problém?“

Jeho výpočty ukazují na to, že při současném reprodukčním čísle bude trvat ještě 40 dní, než se země dostane do situace, kdy bude možné epidemii držet pod kontrolou prostřednictvím testování a trasování.

Nemyslí si ale, že by testování ve firmách bylo jen přechodným opatřením. „Jsem přesvědčen, že taková věc tady bude napořád. S tím se musíme na nějakou dobu smířit.“

S odkazem na data, která potvrzují, že zpřísněná opatření pomalu přináší své ovoce, optimisticky dodává: „Lépe bude každým dnem, čísla jsou velice optimistická.“

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.