Chcete půjčku? Banka vám prozkoumá mobil. Máte ale právo vědět, co se o vás dozvěděla

Pokud si chcete například půjčit peníze nebo jen otevřít účet, banka může požádat o váš souhlas s výpočtem TelcoScore. Pokud svolíte, váš telefonní operátor prověří asi šest desítek parametrů, které o vás (respektive vašem mobilu) nasbíral za poslední tři měsíce. Ty „svaří“ do čísla od 1 do 1000. Čím více dostanete, tím jste solidnější.

Jak přesně výpočet probíhá, ale jak mobilní operátoři, tak i zprostředkovatelská firma Společnost pro informační databáze (SID) doposud tajili. Něco takového ale podle Úřadu pro ochranu osobních údajů legální není.

Kudy putuje žádost o výpočet vašeho skóre? V tomto ilustračním případě je žadatel o půjčku zároveň klientem společnosti T-Mobile.

„Povinností každého telekomunikačního operátora, v návaznosti na žádost [...], je pak přinejmenším vysvětlit roli daného operátora v rámci služby TelcoScore, mechanismus výpočtu této hodnoty a případně i přímo hodnotu TelcoScore,“ napsal úřad.

Celou odpověď ÚOOÚ si můžete prohlédnout zde:

Narazil tak postup společnosti T-Mobile, která zákazníkům informace o TelcoScore odmítala poskytovat. Její pracovníci argumentovali, že informace firma chrání tak pečlivě, že k nim nemají na zákaznické podpoře přístup. A proto je nemůžou klientovi poskytnout.

Jak se skóre počítá Postup při využívání služby TelcoScore je takový, že uživatel služby (banka apod.) požádá společnost SID o poskytnutí informace k danému klientovi, a to na základě jeho telefonního čísla. Společnost SID předá tento dotaz všem zainteresovaným telekomunikačním operátorům a následně zprostředkuje odpověď uživateli služby. Společnost SID předává telekomunikačním operátorům pouze telefonní číslo klienta, k němuž se dotaz na hodnotu TelcoScore vztahuje, přičemž dotaz klade vždy všem operátorům současně, tj. nezjišťuje, který z nich právě danému telefonnímu číslu poskytuje služby. Zpět předává pouze hodnotu TelcoScore (popř. informaci, že tato hodnota není k dispozici), aniž by současně sdělila, od kterého operátora tato hodnota pochází. (z vyjádření ÚOOÚ)

Podle úřadu se stačí na operátora obrátit s „žádostí o přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 nařízení (EU) 2016/679, dle kterého můžete žádat jak podrobné informace o osobních údajích, které jsou o Vás zpracovávány, tak i potvrzení o tom, že (určité) osobní údaje zpracovávány nejsou“. Operátor pak ze zákona musí poskytnout všechny detaily. A se stejným dotazem se rovněž možné se obrátit na Společnost pro informační databáze.

Nutno ale dodat, že dokud operátor nedostane žádost od banky, aby skóre vypočetl, sám to nedělá. „TelcoScore tedy není hodnota, kterou by zpracovávali trvale ke každému klientovi,“ vysvětluje úřad. Pokud si tedy vaše banka doposud skóre nenechala vypočítat, operátor vám nemá co poskytnout. Nemá ani povinnost vám skóre spočítat „nanečisto“ na vaši žádost.

Za povinné prověřování klientů prostřednictvím TelcoScore dostala letos v únoru Equa Bank anticenu Velkého bratra. Podle zjištění ochránců osobních údajů je ale zmíněná praxe po právní stránce v pořádku. A to jak podle tuzemského zákona na ochranu osobních údajů, tak podle nového evropského nařízení GDPR.