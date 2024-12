Ústavní soud zrušil podstatné části lex Babiš II. Michálkův pozměňovací návrh označil za přílepek

Ústavní soud zrušil v úterý podstatné části lex Babiš II. Pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka (Piráti) byl totiž neústavním přílepkem. Obsahem normy se soud nezabýval. Novela tří zákonů označovaná jako lex Babiš II například znemožnila, aby vybraní veřejní funkcionáři byli zároveň skutečnými majiteli médií. Návrh na zrušení podalo 70 poslanců ANO. Aktualizujeme Brno 9:14 10. 12. 2024 (Aktualizováno: 9:38 10. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důvodem zásahu Ústavního soudu jsou vady legislativního procesu. Právní úprava vznikla jako neústavní přílepek, zdůraznil Ústavní soud v nálezu. Úterní nález bude mít za následek „obživnutí“ původní právní úpravy v zákoně o střetu zájmů.

Sněmovna se zabývala návrhem zákona, který měnil organizační strukturu a řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka (Piráti) do novely pár minut před koncem druhého čtení ve Sněmovně včlenil zpřísnění zákazu vlastnictví médií a přijímání dotací a investičních pobídek, včetně mechanismu kontroly a sankcí.

Ústavní soud ponechal v platnosti většinu změn, které se týkaly organizační struktury úřadu. Zrušil však to, co se do novely dostalo kvůli Michálkovu pozměňovacímu návrhu. Takzvané přílepky Ústavní soud zkritizoval už v roce 2007.

Ústavní soud dnes bohužel nejtěsnější možnou většinou zrušil zpřísnění zákona proti střetu zájmů, které jsem navrhl a prosadil. Není to dobrá zpráva pro českou demokracii, protože politici dostali zelenou ke střetu zájmů a účelovému zdržování zákonů. — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) December 10, 2024

Plénum, tedy sbor ústavních soudců a soudkyň, se problematikou několik měsíců zabývalo při neveřejných poradách. Veřejně návrh projednalo 6. listopadu. Součástí bylo i osmihodinové vyslýchání svědků z řad politiků.

Hnutí ANO mělo výhrady k obsahu novely i proceduře přijetí. Veřejné jednání se týkalo hlavně procedury, kterou byla novela přijata. Zásadní otázkou bylo, zda šlo o protiústavní přílepek, tedy pozměňovací návrh přičleněný k obsahově nesouvisejícímu materiálu.

„Vládní většina v Poslanecké sněmovně postupovala rozporně s pravidly zákonodárného procesu tím, že k prosazení svého zájmu zvolila tzv. přílepek a současně učinila vše pro to, aby nemohl být řádně projednán,“ stálo v podnětu, který ANO předložilo ústavním soudcům.

Novela zpřísnila zákaz vlastnictví médií politiky. Nově tak nemohli vlastněná média převádět na blízké osoby nebo do svěřenských fondů. Přesně to udělal šéf hnutí ANO Andrej Babiš s mediální skupinou Mafra, kterou prodal. Babiš nyní plánuje svěřenský fond rozpustit. Nic mu už nebrání, aby akcie držel, není to v rozporu s funkcí poslance.