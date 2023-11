Zlepšila Lex Ukrajina život uprchlíkům? Počet zaměstnaných se zvyšuje, říká náměstkyně ministra

Novela zákona Lex Ukrajina 5 měla ukrajinské uprchlíky přiblížit k běžnému nájemnímu bydlení a trhu práce. Přinesla novela to, co si od ní vláda slibovala? „Je to krátký časový úsek na hodnocení. Víme však, že se zvyšuje počet zaměstnaných každý měsíc o pár tisíc,“ říká náměstkyně MPSV Zuzana Freitas Lopesová (Piráti). „Se změnami se mělo počkat,“ míní ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Pro a proti Praha 22:43 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Faltové praxe ukazuje, že zákon nebyl pro Ukrajince impulzem k tomu, aby odešli z nouzového ubytování a našli si jiné (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Freitas Lopesová připomíná, že v Česku je zhruba 365 tisíc ukrajinských uprchlíků, z toho je v tuto chvíli asi 100 tisíc příjemců humanitární dávky a asi 120 tisíc osob pracuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přinesla novela Lex Ukrajina 5 to, co si od ní vláda slibovala? O tom diskutují Zuzana Freitas Lopesová a Magda Faltová. Moderuje Jan Bumba

„Z celku je 30 procent pracujících lidí, což je poměrně vysoké číslo a postupně se zvyšuje,“ popisuje.

Podle Faltové se měly změny lépe připravit. Přesto vidí i pozitiva novely.

„Zákon poprvé nějakým způsobem definuje zranitelné osoby, tedy uprchlíky, o kterých víme, že budou potřebovat dlouhodobější, větší podporu. Je důležité, abychom si to uvědomili v legislativě i v praxi opatření, která by na ně měla dopadat,“ naznačuje.

Náměstkyně ministra práce poukazuje na to, že motivací nového zákona bylo dostat ukrajinské běžence z nouzového ubytování do běžného bydlení.

„Ukrajinci tu jsou dlouho a nikdo nevíme, jak dlouho ještě zůstanou. Není žádoucí, aby bydleli v provizorních podmínkách. Rozhodně nechceme, aby v nevyhovujícím ubytování bydlely rodiny s dětmi. Taková byla motivace. Jestli to vyšlo, si nejsme samozřejmě jisti, protože změny se dělají narychlo a také poprvé. My se učíme to, co nikdo předtím nedělal,“ konstatuje.

V Česku má práci více než 113 tisíc uprchlíků, na odvodech zaplatí až 15 miliard korun, uvedl Jurečka Číst článek

Díky Lex Ukrajina 5 se ale podle ní počet lidí na ubytovnách snížil. „Dotazníkovým šetřením jsme zjistili, že tam v dnešní době žije pouze 15 procent uprchlíků. Zůstávají tam ti, kteří z nějakého důvodu mají problém si najít lepší práci,“ vysvětluje.

Podle Faltové ale praxe ukazuje, že zákon nebyl pro Ukrajince impulzem k tomu, aby odešli z nouzového ubytování a našli si jiné, nýbrž pro některé impulsem se vrátit na Ukrajinu.

„V okamžiku, kdy chcete dostat lidi z nějakého nouzového hromadného ubytování, podnětem není restrikce, ale podpora toho, aby se osamostatnili a poskytnout jim k tomu nástroje – což bohužel ten zákon nedělá. On jim významně ubral prostředky. Ti, kteří si šetřili na kauci na bydlení doplatili,“ říká.

„Je to vyhodnoceno jako úspora a to znamená, že dávku následně nedostanou. Takže to spíše směřuje k tomu, že se ti lidé dostávají do nějakých jiných závislostí, možná ne tolik na státu, ale na různých organizacích, anebo se zadlužují,“ dodává.

Případy v řádech stovek

Negativní důsledky novely podle ní nejvíce pociťují pracující uprchlice s dětmi, které mají poměrně nízký příjem.

„V okamžiku, kdy si například matka se dvěma dětmi vydělá dvanáct nebo patnáct tisíc, nedostává humanitární dávku, nedosáhne na žádnou podporu a z příjmu má zaplatit za bydlení a ještě celou rodinu uživit. Anebo jsou to takové sendvičové situace, kdy má s sebou ještě babičku a je tam jako jediný živitel,“ popisuje.

Na solidárním příspěvku na ubytování uprchlíkům vyplatily úřady práce asi 2,66 miliardy korun Číst článek

„Změnami výkladů, ke kterým dochází v průběhu čtyř měsíců, jsou často v dluzích za bydlení, protože se předpokládalo, že za děti stát bydlení uhradí,“ dodává.

Freitas Lopesová upozorňuje, že takové situace vznikly kvůli tomu, že zákon se modeluje na konkrétních příkladech.

„Nikdy nepostihnete úplně všechny možnosti či skladby, do kterých se domácnosti dostávají. My jsme to samozřejmě monitorovali, a o těchto případech víme. Nejsou to tisíce lidí, ale případy v řádech stovek,“ připomíná.

Ministerstvo podle ní situaci řeší poskytováním mimořádné okamžité pomoci těm, u kterých vznikly nepředpokládané, nezaviněné dluhy.

„Do budoucna to vyřešíme legislativní formou. To však potrvá několik měsíců. Do té doby budeme poskytovat dávku mimořádné okamžité pomoci na uhrazení takového typu nákladu. Výjimečně bude moci být poskytována tato pomoc i opakovaně,“ vysvětluje.

Bydlení zdarma jen pro zranitelné a menší příspěvky. Mění se pravidla pro pomoc ukrajinským uprchlíkům Číst článek

Stát, potažmo ministerstvo se podle ní snaží také dohlížet na to, aby Ukrajinci neměli horší pracovní podmínky než ostatní.

„Část lidí končí v šedé zóně anebo je nedostatečně placená. Nicméně probíhá velký počet kontrol u zaměstnavatelů – za poslední rok téměř čtyři tisíce. Bylo zjištěno asi 1700 nelegálních pracovníků a z toho 1100 z Ukrajiny. To jsou vysoká čísla,“ přibližuje.

„Byly uděleny i vysoké pokuty přes 58 milionů. Takže to není tak, že bychom to nechávali být. Určitě se tím ministerstvo zabývá a snaží se omezovat tyto dopady,“ konstatuje.

Jsou nová pravidla pro příjemce dávek nebo pomoci přehledná a srozumitelná? Je jasno v tom, kdo je tzv. zranitelná osoba a na co má tato osoba nárok? Nezneužívají zaměstnavatelé zranitelnosti ukrajinských uprchlíků? Poslechněte si celou debatu v záznamu výše.