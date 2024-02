‚Utržení hrozí prakticky kdykoliv.‘ Lezci zabezpečují svah v Brandýse nad Orlicí, práce skončí v dubnu

V Brandýse nad Orlicí začaly práce na zabezpečení svahu nad silnicí III. třídy u vjezdu směrem od Perné. Kvůli sesuvům kamení je komunikace už několik týdnů uzavřená, problém tam je ale dlouhodobý. Brandýs nad Orlicí 17:27 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle geologa Jiřího Petery se teď jedná o řízený sesuv nejrizikovějších míst, kde je rozvolněná hornina, jejich utržení hrozí prakticky kdykoliv | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Dělníci v úterý ze svahu odklízejí rizikové stromy, které obec nechala pokácet v uplynulých dvou týdnech a také odstraňují náletové dřeviny a kmeny, které prorostly přímo do skály. Pracovníci zavěšení na lanech je uvolňují a shazují dolů. Až tyto práce dokončí, začnou s odstraňováním rizikových částí samotné horniny.

Podle stavbyvedoucího Jana Šavra budou lezci pracovat s ručním nářadím, jako jsou motyky, krumpáče, páčidla a podobně, na další část pak vezmou sbíjecí kladiva a když to bude nutné, mají připravené i hydraulické klíny.

Pokud jde o část svahu, kterou nechává zabezpečit město, práce potrvají odhadem 2 až 4 týdny. Pak je ještě další část, která patří soukromému majiteli, a tam by podle starosty Romana Buchtela měli dělníci také brzo nastoupit. Veškeré práce by pak měly být hotové do konce dubna, do kdy platí uzavírka této silnice.

Svah potřebuje větší zásah

Podle geologa Jiřího Petery se teď jedná o řízený sesuv nejrizikovějších míst, kde je rozvolněná hornina, jejich utržení hrozí prakticky kdykoliv. Problém je podle něj ale dlouhodobý, protože svah vznikl před asi 25 lety umělým odřezem kvůli rozšíření silnice. A tím že je hornina, která je už tak poměrně měkká, po odřezu obnažená, rychleji zvětrává.

Takže se v místě do budoucna dají čekat další problémy. Obec proto bude s Pardubickým krajem jednat o dlouhodobějším zabezpečení v podobě sítí a kotvení, což by ale podle odhadů mohlo stát několik desítek milionů korun.