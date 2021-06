Máte zkušenost s LGBT, ptá se sociálních služeb ministerstvo. Hůle z Člověka v tísni to má za absurdní

„Máte zkušenost s LGBT+ osobami ve Vaší sociální službě?“ Tak zní jedna z otázek v krátkém dotazníku, který ministerstvo ve čtvrtek rozeslalo všem registrovaným sociálním službám v Česku.

Ptá se také na to, do jaké míry organizace souhlasí s tím, že potřeby LGBT+ osob se neliší od potřeb ostatních klientek či klientů.

Pomocí dotazníku chce ministerstvo zlepšit podmínky poskytování sociálních služeb těmto lidem, uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí resortu Vladimír Dostálek.

„Dotazník LGBT+ osoby nesčítá, jen zjišťuje, jak s touto oblastí sociální služby pracují,“ vysvětlil.

Průzkum kritizoval odborník z organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. „Myslí to asi dobře, ale organizace to nutí kategorizovat své klienty v režimu, ve kterém normálně nepřemýšlíte. Posiluje to stigmatizaci. Sexuální orientace je dost citlivá,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz, v čem přesně vidí problém.

„U klientů nezjišťujeme ani národnost, natož sexuální orientaci,“ doplnil. Podle něj je absurdní, že se uvažuje tímto způsobem.

„Dobrý úmysl prostě nemůže legitimizovat všechny nástroje, které mají zásadnější dopad na způsob uvažování organizací,“ poznamenal Hůle.

Člověk v tísni podle něj na dotazy ministerstva neodpoví. „Nikdy předtím jsme se nesetkali s přístupem, že by se reportovalo, jestli máme LGBT klienty,“ podotkl s tím, že sesbíraná data vůbec nemusí být relevantní.

„Z hlediska analýzy dat je to nevypovídající, z hlediska myšlení těch organizací je to poškozující,“ uzavřel Hůle.