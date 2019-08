První ostravský průvod hrdosti LGBT se obešel bez komplikací. V centru města se sešly stovky lidí

Centrem Ostravy v sobotu prošel první průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT). Šlo v něm přes 500 převážně velmi mladých lidí, kteří z Masarykova náměstí došli do Komenského sadů, kde jejich program pokračoval proslovy či neformálními přednáškami. Ostrava 17:45 17. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průvod hrdosti do večera pokračoval doprovodným programem, jehož součástí byly proslovy, neformální přednášky nebo hudební vystoupení. | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Cílem shromáždění bylo podle organizátorů z kolektivu Ostravský Pride připomenout si 50. výročí první akce tohoto druhu a upozornit na to, že o rovný přístup k lidem LGBT je nadále potřeba aktivně usilovat. Proti pochodu protestovala skupina odpůrců, od účastníků průvodu je oddělila policie.

Účastníci průvodu byli většinou barevně oblečeni, měli duhové vlajky a transparenty jako „Třiďte odpad, ne lidi“ nebo „Stejná láska, stejná práva“. Ústředním mottem jejich setkání bylo „Ostrava je duhová“.

Kromě účastníků pochodu se na náměstí sešlo také přes 30 jejich odpůrců, kteří přišli většinou v černém, a řada z nich měla na sobě symboly fotbalového Baníku. Na lidi z pochodu hrdosti vulgárně pokřikovali, obě skupiny oddělili policejní těžkooděnci.

Když se průvod vydal z náměstí po Sokolské třídě směrem ke Komenského sadu, účastníci protestní Hetero Pride se vydali stejným směrem souběžnou ulicí. Policie na pochod dohlížela a zastavila v ulicích dopravu. Těžkooděnci nastoupili do akce ještě jednou, když černě oděná skupinka vyrazila vstříc průvodu před Novou radnicí, policisté znovu obě skupiny oddělili.

,Boj za rovná práva‘

„Evidujeme pouze jeden přestupek, který budeme oznamovat správnímu orgánu, žádné fyzické napadení nebo nějaké protiprávní jednání,“ řekl policejní mluvčí Richard Palát.

Jedna z organizátorek Klára Stolinská řekla novinářům, že průběh akce byl hladký. „Myslím, že se všichni cítili bezpečně, což byl náš hlavní úkol a o to jsme se nejvíce snažili. Měli jsme strach o každého člověka, který přišel, protože jsme chtěli, aby to pro něj bylo bezpečné místo. Jsem velmi ráda, že přišli v takovém hojném počtu,“ řekla Stolinská.

Účastníků podle ní bylo více, než organizátoři čekali. „Určitě je velmi potěšující zpráva, že tady je tolik lidí a že tolik lidí se nebálo vytáhnout vlajku a nepřijít pouze v normálním oblečení, ale skutečně se cítit komfortně ve všech situacích,“ řekla organizátorka.

Pochody hrdosti by podle ní neměly být jen zábavou, ale i neustálým bojem za rovná práva a důstojnost. „Máme tady spoustu organizací, například Rozkoš bez rizika, která se zajímá hlavně o zvýšení povědomí o sexuálně přenosných nemocech, nebo stánek Jsme fér, máme tady lidí, kteří se skutečně každý den svou prací snaží pomoct LGBT komunitě,“ řekla Stolinská.

Karin Szczyrbová z protestní akce Hetero Pride řekla novinářům, že ji zklamala nižší účast, než čekali, i to, že se někteří účastníci snažili vyvolávat konflikty. „Očekávali jsme zhruba 150 lidí, možná až kolem 200 lidí. Měli jsme plánovanou akci, která měla působit vyloženě klidně, mělo to být poklidné shromáždění, které by nemělo vyvolávat jakékoli konflikty. Bohužel se nesplnila naše očekávání,“ řekla Szczyrbová.

Účastníkům Hetero Pride podle ní jde především o zachování tradiční rodiny. „Bohužel musím říci, a musím to konstatovat se smutkem, že někteří lidé se chovali docela dost agresivně. Je mi to líto,“ řekla Szczyrbová.