Nejmladší ‚žena na radnici‘ je ve Lhánicích. Alena Treuová se starostkou stala v pouhých 23 letech

„To jsme si takhle udělali dámský večer u vína, diskutovali jsme, a nakonec jsme se rozhodli, že podpoříme Lhánice, aby zastupitelstvo nezaniklo a vesnice neskomírala,“ říká mladá žena o kandidátce Lhánické ženy a kráčí do kopce po asfaltové silnici, která po několika set metrech končí. „Ležíme na konci cesty, dál už to nevede.“

Lhánice leží v kraji Vysočina, ovšem na jeho hranici s Jihomoravským krajem a starostka stejně jako ostatní obyvatelé mluví se silným moravským přízvukem. S Vysočinou se neztotožňují. „Do Brna to máme čtyřicet kilometrů, do Jihlavy dvakrát dál, ale takhle to udělali, změnit to nezměníme, “ říká starostka a raději ukazuje na opravené koupaliště, ve kterém je i na konci léta čistá voda. „Celý obecní úřad je předělaný, máme tu knihovnu, klubovny a sál na různé akce. Akcí máme hodně, na to se zaměřujeme.“

Ženská metoda

Starostkou se stala Alena Treuová bez přípravy a bez předchozích zkušeností v zastupitelstvu. Spolu s ní je tam i o dva roky mladší Tereza Košťálová, studentka novinařiny na Masarykově univerzitě. Mužům prý tady nevládnou špatně. „I muži mají svůj hlas,“ usmívá se mezi dveřmi a zkouší zavolat staršího bratra, který je také členem zastupitelstva, ovšem tady její vláda selhává. Bratr nic říct nechce.

Starostka má svoji ryze ženskou metodu, jak s muži ve vesnici řešit problémy. „Mluvím s nimi tak dlouho, dokud nepovolí,“ rozesměje se na celé kolo. „Žádný chlap nechce dlouho poslouchat ženskou.“ Alena Treuová prochází vesnicí, s každým se zdraví, hned pozná, komu patří děti a do které třídy chodí. „Nemáme tu ale školu ani školku, ani hospodu. Lidi se scházejí v hasičském klubu.“

Po silnici přijíždí traktor, motor zařve a stroj zastaví. Rozhostí se ticho, otevřou se dveře a z kabiny vyhlédne další člen zastupitelstva Jindřich Kavalec. „Člověk se musí učit celý život. Čím dřív začne člověk s takovou funkcí, tím lépe pro něho ale i pro Lhánice. Ať to tady udržuje další generace.“ Jindřich Kavalec nepochybuje, že to starostka do konce volebního období vydrží. „Doposud byli starostou jenom chlapi a za těch třicet let tu byla jediná zastupitelka.“

Alena Treuová přiznává, že funkce starosty bývá často nevděčná a to ji bývá nepříjemné. „Já se snažím, aby to tu vzkvétalo a ono tady ani není pomalu co zdokonalovat,“ zamyslí se starostka. „Tady se bydlí pěkně.“

