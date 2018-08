Nejde vyhánět lidi z vody pokaždé, když se někdo ztratí, brání chování zaměstnanců ředitel koupaliště Lhota

Ve čtvrtek odpoledne se na jezeře Lhota utopili dva sedmiletí chlapci. Pomoc na místo dorazila až dvě hodiny po zmizení dětí. Jsou pravdivé výpovědi očitých svědků a pochybili zaměstnanci koupaliště? Na otázky Radiožurnálu odpovídal ředitel koupaliště Robert Nedvěd. Rozhovor Lhota u Prahy 22:59 3. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezero Lhota. Pláž, poblíž které se utopily dvě malé děti. | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

Můžete popsat, jak se celá tragédie seběhla?

Došla k nám nějaká paní, ukazovala nám fotky dětí z mobilu, že se jí ztratili.

V kolik to bylo?

Kolem 15. hodiny.

Co se poté dělo?

Paní neuměla česky, bohužel nikdo z našeho personálu neumí vietnamsky. Ukazovala fotky, my jsme vyhlásili, že se ztratily dvě děti, a pokusili jsme se je najít. Obcházeli jsme několikrát jezero kolem dokola.

Jak dlouho to zhruba trvalo?

20 minut?

Jezero ale není jako obchodní dům, nechtělo se to především věnovat vodní ploše?

Dostali jsme informaci, že se ztratili. Nedostali jsme informaci, že jsou ve vodě.

Nejdříve jste tedy procházeli areál. Kdy jste uvědomili policii?

Po delší době, kdy se našly kruhy dětí na vodě. Jejich matka začala hysterčit, že jsou ve vodě. Volala se policie, volala se záchranná složka.

Mohli jste udělat něco jinak?

Myslím, že jsme udělali maximum, co jsme mohli dělat.

Jak je areál vůbec zabezpečen? Je tam plavčík?

Je tu koupání na vlastní nebezpečí, takže plavčík u nás nemusí být. Přesto tu máme lidi, kteří nám tu pomáhají se zabezpečováním provozu.

Stalo se tam někdy něco podobného?

Občas se to stává. Děti se tu ztrácejí tak jednou týdně. Většinou, když se mamince ztratí dítě, do deseti minut se najde. Občas se tu zaběhnou. Je nám divné, že tu byla vietnamská komunita. Bylo jich tu víc a dvě matky si nedokázaly uhlídat děti.

Několik svědků tvrdilo, že byli za paní, co tu pracuje, prosili ji o pomoc, ať si lidé vezmou své děti z vody, aby hladina byla klidná. Paní jim pak měla říci, ať si hledí svého. Co si o tom myslíte?

Kdyby se pokaždé, když se někdo ztratí, měli všichni vyhánět z vody, tak to asi není možné. Lidi z vody si pak vyhnala policie.

Nemyslíte si, že kdyby lidé z vody odešli, tak byste je měli šanci najít dříve?

Kdybychom měli informaci, že se děti topí, začali bychom skákat a hledat děti ve vodě a ne po lese.

'Mluvily vietnamsky, takže bohužel'

Takže základní fakt je, že vám matky neřekly, že se děti měly nacházet ve vodě?

Ano. Matky tvrdily, že se ztratily někde po lese. Jako mluvily vietnamsky, takže bohužel... Ale ukazovaly nám děti a nelokalizovaly je, neukazovaly nám vodu.

Takže když se vyhlašovalo hledání rozhlasem, neměly problém s tím, že se nebude hledat ve vodě, byly spokojené s tím, že se hledá na souši a mezi svědky, kteří by si jich mohli všimnout?

Ano.

Byly s tím srozuměny?

Ano.

Neburcovaly k volání hasičů?

Ne, nic takového tam nebylo…

V rozhovoru ještě zaznělo, že vás paní vyzývala, abyste volali hasiče a policii. Prý jste ale nechtěli způsobit paniku.

Pokaždé, když se něco podobného stane, tak my jsme první, kdo volá policii. Hasiče už si volá policie.

Takže jste je zavolali asi až po hodině, když jste našli kruhy na hladině…

Poté, co nám ukázaly kruhy, jsme volali policii a oni volali hasiče.

A kruhy byly přímo na vodní hladině?

Ne, doplavaly už tady na písek.

Víte, co maminky dělaly, když se děti ztratily?

Slyšel jsem, že si maminky dělaly selfie. Někde u vody si dělaly selfie, byla tam vietnamská komunita. Je nám divné, že deset Vietnamců nedokáže uhlídat dvě děti ve vodě...

Nemyslíte, že když vybíráte vstupné, tak byste měli dohlédnout na to, aby tam bylo více plavčíků?

Jak jste viděl: plavání na vlastní nebezpečí, plavčíci tu být nemusí.

Je to tak ošetřené zákonem či vyhláškou?

Ano.

Přeci jen jste koupaliště. Vás nenapadlo, že když se postrádají dvě děti, že mohou být ve vodě?

To nás napadlo, ale jak máme začít hledat na této vodní ploše dvě děti, když nám nikdo nepověděl, že tady se utopily dvě malé děti.

Například preventivně volat hasiče, dát jim výstrahu, že postrádáte dvě malé děti?

Hasiči se volali, dojeli, pak tu byli.

Ale až po té hodině...

To nevím, jestli to bylo po hodině, ten časový sled byl rychlý.

'Měly ukázat, tady se nám topí dítě'

Nemyslíte, že kdybyste přivolali pomoc dříve, tak by se děti mohly zachránit?

To si myslím, že ne. To by muselo být v době, kdy se začaly topit. A to by pro ně někdo musel skočit. Ty maminky měly ukázat, tady se nám topí dítě. A najednou k nám maminky dojdou po nějaké době a ukazovaly nám fotky, že děti jsou někde v lese.

Svědkyně ale tvrdila, že když přišly, obsluha jim měla začít tykat, měla na ně být nepříjemná.

Ta možnost tady není, náš personál je vychovaný. Nic takového se tu stát nemohlo. Nevím, jak to mohla ona tvrdit, když i Vientamci na ni mluvili jen vietnamsky.

Ne. Ta zaměstnankyně, jak jedná s maminkami…

To není možné. Maminku jsme tu dokonce uklidňovali. Ta tu seděla, snažili jsme se jí poskytovat první pomoc.

Mluvil jste o skupině Vietnamců – měli více dětí?

Měli víc dětí, ty tady pak seděly s námi. Byla to větší skupina.

A víte, kde skupinka pobývala? Zda ležela u vody?

Co vím, tak leželi u vody.

A oni vám neřekli, kde byli u té vody?

Jo, ukázali nám pak to místo.

Kdy?

Až potom, co sehnali tlumočníka a my jsme se s nimi bavili pomocí tlumočníka. Ukázali nám místo, kruhy, ale to už taky jeli policajti.

Takže když poprvé maminky přišly, tak neukázaly, kde byly? Kde viděly naposledy své děti?

Ne, neukázaly. Ukázaly fotky dětí v mobilu. A ukázaly, že jsou někde… Tak jsme hledali po lese.

Takže si samy myslely, že si děti odběhly hrát, že jsou někde v lese?

Takhle jsme si to mysleli zprvu i my.

Budete zpřísňovat pravidla, bude více plavčíků?

Budeme to muset probrat. Není nám to milé.