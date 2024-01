Údery na předměstí Bejrútu mohou eskalovat konflikt mezi Izraelem a Libanonem, myslí si odborník

Teroristické hnutí Hizballáh tvrdí, že vzdušný úder v noci na čtvrtek zabil další čtyři jeho členy. Napětí v oblasti roste poté, co v úterý na předměstí Bejrútu zemřel vysoce postavený člen Hamásu, zástupce politického šéfa Sálih Arúrí. K žádnému z těchto útoků se Izrael oficiálně nepřihlásil. Jak ale upozorňuje Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů, tyto útoky mohou vést k eskalaci konfliktu na severní hranici Izraele. Rozhovor Bejrút 16:12 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se shromáždili před poškozenou budovou po explozi na předměstí Bejrútu v Libanonu. Výbuch zabil Sáliha Arúrího, vedoucího představitele palestinské militantní skupiny Hamas a tři jeho další členy | Foto: Bilal Hussein | Zdroj: ČTK / AP / Profimedia

Libanonská vláda i hnutí Hizballáh měly v podstatě dva dny na reakci, žádná ale nepřišla. Dá se tedy očekávat, že zůstane spíše u slov a nehrozí velký otevřený konflikt s Izraelem?

To se bohužel říci nedá, protože libanonská vláda odsoudila útok jako narušení své suverenity a útok na svém teritoriu.

Hizballáh pak v projevu svého generálního tajemníka Hasana Nasralláha určitý způsob odvety připustil. Odmítl sice prozradit, jakým způsobem by se ta odveta měla odehrát, nicméně vyjádřil určitou vůli k eskalaci konfliktu. Nasralláh zároveň řekl, že detaily zveřejní ve svém projevu, který má mít v pátek.

Co je důležité – už v současnosti se konflikt mezi Izraelem a Libanonem odehrává, zatím tedy jenom v příhraničních oblastech. Tento úder ho rozšířil na širší území dovnitř libanonského teritoria. A řada analytiků teď upozorňuje, že Hizballáh bude nucen nějakým způsobem reagovat.

Vy jste teď v Bejrútu, na jeho předměstí došlo k tomu útoku. Jsou kvůli tomu zavedená nějaká bezpečnostní opatření?

Myslím si, že je ve městě cítit určitá nervozita. V části města, ve které jsem já, ale žádná zvláštní bezpečnostní opatření vidět nejsou. Předměstí je civilní částí města, obývaná převážně Šíity, kde má Hizballáh jeden ze svých hlavních politických opěrných bodů.

Jan Daniel Jan Daniel, PhD. působí jako výzkumný pracovník a vedoucí Centra pro studium globálních regionů na Ústavu mezinárodních vztahů. V minulosti působil jako hostující výzkumník na European University Institute, American University of Beirut, Free University of Berlin nebo Orient-Institut Beirut. Předmětem jeho odborného zájmu jsou politika a bezpečnost na Blízkém východě se zaměřením primárně na Libanon a Sýri.

Dovedu si představit, že hlavní bezpečnostní opatření se odehrávají spíše tam, či přímo na jihu země, u hranice s Izraelem.

Jaký má Hizballáh ve vládě reálný vliv? Protože ve vládě má, tuším, jen dva ministry, přesto působí jako vedoucí síla v Libanonu.

Hizballáh je vládní stranou, je zásadní politickou silou v Libanonu. Není sice jedinou silou, ale tím, že drží autonomní ozbrojené síly, je schopný protlačit většinu svých politických rozhodnutí silou. To ale Hizballáh tak úplně často nedělá. Libanonská politika a libanonský politický systém je hodně postavená na vyvažování jednotlivých politických a náboženských skupin.

Nicméně právě to, že má Hizballáh své vlastní ozbrojené síly, mu umožňuje jednat z velké části autonomně. Mohli jsme to vnímat na tom, jak se Hizballáh zapojil do konfliktu v Sýrii v minulé dekádě. A stejně tak to můžeme pozorovat i teď, když se zapojuje do konfliktu s Izraelem, aniž by taková byla oficiální pozice izraelské vlády.

Jen připomenu, že Hizballáh, to jsou šíitští muslimové, Hamás zase sunnitští muslimové. Tyto skupiny se nikdy neměly moc rády. Jaký je tedy jejich vztah?

Jak už jste uvedla, ten vztah je poměrně komplikovaný. Ne ani tak proto, že by tam byly nějaké významné sektářské rozdíly. Mezi oběma skupinami je určitá afinita právě kvůli společnému boji proti Izraeli. Nicméně v minulé dekádě mezi nimi došlo k poměrně zásadnímu rozkolu.

Na syrských bojištích spolu obě skupiny dokonce bojovaly, protože Hamás se postavil na stranu revoluce proti Bašáru Asadovi, zatímco Hizballáh naopak syrský režim podpořil. Nicméně od roku 2017/18 dochází částečně pod íránským vlivem k určitému sbližování obou organizací. Část politického vedení Hamásu se momentálně nachází v Bejrútu.

Jak bezpečné útočiště pro členy Hamásu Libanon je?

Momentálně je Hamás v určité strategické alianci s Hizballáhem a ten je jeho vedení v tomto ohledu schopný poskytovat ochranu. Nedá se tedy čekat, že by proti vedení Hamásu zasahovala libanonská armáda, případně další vládní složky, přinejmenším prozatím.

Nicméně Libanon pro ně bezpečným útočištěm není – už s ohledem na izraelské útoky právě i na libanonském či syrském teritoriu.

Ve středu zahynulo téměř sto lidí při bombových atentátech v Íránu. Může tento útok nějak souviset s tím současným napětím?

To je otázka, kterou se teď všichni snaží zodpovědět. Na úrovni nějakého veřejného diskurzu se ten útok velmi spojuje s Izraelem a s tím, co se děje v Gaze a na hranicích mezi Izraelem a Libanonem.

Nicméně generální tajemník Hizballáhu Hasan Nasralláh, který ve svém projevu vyjádřil upřímnou soustrast všem pozůstalým a vyjádřil lítost nad oběťmi, tak ani on tuto přímou linku neudělal. Takže souvislost je velmi těžké dohledat, pokud nevíme, kdo za útokem stál. Nicméně na úrovni debat mezi obyvatelstvem se tato linka určitě dělá.