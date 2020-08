Česko vyšle do Bejrútu speciální tým na vyprošťování lidí z trosek. Odletí ještě ve středu odpoledne

Česko vyšle do Bejrútu na pomoc po ničivé explozi speciální tým hasičů USAR cvičený na vyprošťování lidí zavalených v troskách. Ve středu ráno o tom informoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), podle něhož Libanon přijal českou nabídku pomoci. Zhruba čtyřicetičlenná skupina, v níž nechybí ani psovodi, by měla do libanonského hlavního města odletět odpoledne.

