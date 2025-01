Libavá chce od armády příspěvek na opravu silnic poničených tanky. Město řeší stížnosti čím dál častěji

Město Libavá na Olomoucku žádá armádu o příspěvek na opravy obecních silnic. Drtivá většina z nich je v havarijním stavu. Obec totiž leží ve středu vojenského výcvikového prostoru a obecní komunikace vojáci intenzivně využívají. Jezdí po nich nejen běžná auta, ale i ta nejtěžší bojová technika – tanky a bojová obrněná vozidla. Ministerstvo obrany situaci v obci řeší. Libavá 10:24 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drtivá většina silnic v Libavé je podle města v havarijním stavu | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

„Krajnice jsou urvané, jezdí tady těžká technika, občas projíždí i tanky, i když mají cestu nahoře a mohou jezdit vrchem,“ ukazuje mi mladý muž Jiří Michalík.

Opravuje si dům ve Smilovské ulici, která patří k těm vůbec nejvíce poničeným v obci. Možná proto, že je to hlavní směr na největší střelnici na Libavé, na Velkou střelnou. „Tanky a veškerá těžká technika, i když převáží těžká vozidla, jako jsou BVP a další, dávají těmhle cestám zabrat,“ popisuje Michalík.

Stížnosti na poničené cesty řeší nezávislá starostka Oldřiška Valtošová častěji než kdy dříve. A to také od obyvatel Hranické ulice. „Armáda byla zvyklá na to, že město Libavá bylo součástí vojenského prostoru. V roce 2016 se tato situace změnila a armáda by si měla uvědomit, že používá obecní komunikace a obec se o tyto komunikace musí starat. Myslím si, že využití armády na naše komunikace je enormní,“ říká.

Už loni starostka žádala armádu o příspěvek na opravu cest. Doporučený postup pro získání dotací na celkovou opravu cest ale obci prý nevyhovuje. „Dotační titul je pro tak malou obec likvidující. Armáda by nám sice přispěla 60 procent, ale v rámci investic obec není schopná dát 10 milionů na opravu komunikací,“ tvrdí starostka.

Ministerstvo obrany se snaží obci vyjít vstříc, tvrdí mluvčí resortu David Šíma: „Obecně platí, že armádní technika vyjíždí všude po republice, zejména v okolí vojenských výcvikových prostor a areálů. Konkrétně nové tanky leopard mají gumovými pásy, které splňují veškeré požadavky účastníka silničního provozu.“

Poničené cesty nejsou jediný problém, který starostka Valtošová s vedením armády aktuálně řeší. Dalším jsou třeba zvýšené hodnoty uranu v pitné vodě.