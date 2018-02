MHD by se na Libeňský most mohla vrátit do konce února. Čeká se na verdikt statika

Některé spoje MHD by se na uzavřený Libeňský most mohly vrátit do konce února. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl náměstek primátorky Petr Dolínek z ČSSD. Dělníci totiž podle něj dokončují provizorní podepření některých částí mostu.

