Na Libeňský most se od března vrátí tramvaje. Zástupci města se přou kvůli dalšímu postupu

Na pražský Libeňský most se vrátí provoz tramvají 3. března. Kdy se na most vrátí i automobily, není jasné, řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Po zprovoznění MHD zavede město zvýšený dohled a provoz vyhodnotí. Most je už měsíc kvůli špatnému stavu uzavřen pro automobily a MHD. Technická správa komunikací (TSK) nyní nechala nejpoškozenější části mostu podepřít. Praha 17:02 22. února 2018

Pražští politici se zatím neshodují, jak s mostem naložit. Ministerstvo kultury v minulých dnech rozhodlo, že Libeňský most není památkou.

„V případě, že nenastanou žádné technické komplikace, vrátíme provoz tramvají na most od začátku ranního provozu 3. března. Je důležité opět propojit Prahu 7 a 8,“ řekl Dolínek. Automobily by se měly na most vrátit později.

TSK nyní nechává podepřít ty části mostu, které jsou v nejhorším stavu. Po dokončení prací a návratu MHD vznikne expertní skupina, která bude řešit nejen, co s Libeňským mostem dál, ale situaci mostů v Praze obecně.

Na tom, zda most opravit, nebo postavit nový, se městští politici neshodují. Mezi zastánce stavby nového mostu patří primátorka Adriana Krnáčová (ANO) nebo starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD), kteří takovou variantu považují za ekonomicky výhodnější. Rekonstrukci mostu obhajuje starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice), který považuje dříve připravený projekt za nerealizovatelný, a místostarosta stejné městské části Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice).

Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. Praha již v minulosti měla plán na zbourání mostu a na současných pilířích plánovala vystavět nový. Podle tohoto plánu předpokládala TSK náklady asi 350 milionů korun. Tuto možnost odborníci kvůli špatnému stavu pilířů zamítli.