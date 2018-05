Libeňský most nebourejte, je to pozoruhodná a cenná stavba, píšou historici umění zastupitelům

Libeňský most nesmíte zbourat, žádají někteří historici umění z Ústavu dějin umění Akademie věd pražské zastupitele v dopise, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. Zároveň je vyzývají, aby na dalším jednání hlasovali proti jeho likvidaci. Most je podle nich pozoruhodná a cenná stavba, která dotváří charakter metropole. Upozorňují také na podle nich dlouhodobé zanedbání údržby a nezbytnost oprav. Praha 9:56 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha uzavřela Libeňský most v lednu 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rohlas

„Libeňský most je kultivovaná, urbanisticky, architektonicky i technicky bezesporu pozoruhodná a cenná puristická stavba,“ píšou historici umění z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v dopise adresovaném pražským zastupitelům.

Stavba je podle nich součástí jednotného a přitom rozmanitého souboru pražských mostů, který výrazným způsobem dotváří jedinečný charakter české metropole. Zároveň dodávají, že údržba mostu je podle nich dlouhodobě zanedbávána.

„Konstrukce mostu trpí dlouhodobým zanedbáním údržby a nezbytně vyžaduje celkovou komplexní opravu. Důrazně se přitom stavíme proti pochybnému rozhodnutí primátorky a radních hlavního města Prahy most odstranit a nahradit jej utilitární novostavbou,“ stojí v dokumentu.

Pražské zastupitele zároveň vyzývají, aby nehleděli pouze na náklady spojené s opravami, ale také na nevyčíslitelnou kulturní hodnotu. A žádají, aby na dalším jednání hlasovali proti likvidaci Libeňského mostu.

„Žádáme Vás, abyste ve svém rozhodování zvážili nejen čistě ekonomické aspekty, spjaté s opravou mostu, ale také zcela evidentní a nezpochybnitelné kulturní, historické, architektonické a urbanistické hodnoty ušlechtilé stavby, a svou autoritou přispěli k zachování významné součásti kulturního dědictví budoucím generacím občanů i návštěvníků Prahy,“ zmiňují historici umění v dopise, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Svůj podpis připojili kromě ředitele také další pracovníci Ústavu dějin umění Rostislav Švácha a Petr Kratochvíl. Jednání zastupitelů, na kterém se bude rozhodovat o dalším osudu Libeňského mostu, se koná ve čtvrtek 17. května.

Bourání Libeňského mostu podporuje mimo jiné primátorka Adriana Krnáčová z ANO. „Určitě jsem pro zbourání Libeňského mostu a pro stavbu nového,“ řekla před časem.

Podle Adriany Krnáčové je zbourání a stavba nového mostu pro město výhodnější z ekonomického hlediska i kvůli dopravní obslužnosti.

„Já se na to dívám nikoli politicky, ani emocionálně, ale racionálně. Představte si, že je tady most, který je pomalu v havarijním stavu a my budeme opravovat most, kde bychom museli vynaložit pomalu stejné náklady na opravu jako na stavbu nového mostu,“ vysvětlovala.

Proti bourání stavby se postavil například starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice). Dokonce prohlásil, že odejde z pražské koalice (ANO, ČSSD a Trojkoalice), pokud bude demolice schválena.

Spor o most

O způsob rekonstrukce mostu se už roky vedou spory. Část politiků a obyvatel prosazuje rekonstrukci toho současného, který považují za architektonicky cenný. Jiní prosazují jeho zbourání s ohledem mimo jiné na finanční náročnost rozsáhlých oprav mostu.

Osud mostu řešilo rovněž ministerstvo kultury, které jej neprohlásilo památkou. Národní památkový ústav v půlce dubna uvedl, že chce znovu otevřít otázku prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a podal proto na ministerstvo podnět k přezkoumání jeho rozhodnutí.

Most je ve špatném stavu a kvůli nutnosti podepřít některé konstrukce byl letos šest týdnů zavřený. Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.

K Libeňskému mostu mám jediné. Je to výborná práce výborných autorů a jako o takovou má být pečováno. Že rekonstrukce nebude levná je jasné, na vině je dlouhodobě zanedbaná údržba. Vedení Prahy má napřít svou energii k tomu, aby se už údržba nezanedbávala, a ne bourat mosty. — Adam Gebrian (@AGebrian) 24. dubna 2018

