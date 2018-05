Rozhodování o Libeňském mostu se znovu odkládá. Do sporu možná zasáhne ministr kultury

„Praze bylo doručeno stanovisko České komory autorizovaných inženýrů a techniků, a to podporuje zbourání. Ale chodí i jiná odborná stanoviska. Na základě toho, že se diskuse posouvá z oblasti politické do odborné, což si myslím, že je velmi přínosné, tak jsem řekl radě, ať zváží, zda jej (dokument) chtějí projednat tento týden, nebo dát prostor odborné diskusi,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek z ČSSD.

Libeňský most nebourejte, je to pozoruhodná a cenná stavba, píšou historici umění zastupitelům Číst článek

Sám při jednání rady prý nehlasoval. Město má podle jeho názoru dostatek informací k rozhodnutí. V budoucnosti předložený dokument by měl být podle Dolínka doplněn o zmíněná nová vyjádření odborníků.

Radní původně materiál o osudu mostu na program čtvrtečního jednání zařadili. Úterní vyřazení ale neznamená, že se v něm přesto nemůže téma mostu objevit.

Při projednání a schvalování programu na začátku jednání to může navrhnout kterýkoliv ze zastupitelů. Hlasování pak rozhodne, zda jej zařadí, nebo nikoliv.

Do sporu se vložil ministr kultury

Ministr kultury Ilja Šmíd vyzval hlavní město, aby reagovalo na připomínky Národního památkového ústavu a dalších institucí proti bourání mostu. Sám prý zvažuje zahájit přezkumné řízení verdiktu ministerstva, které most odmítlo označit památkou.

Od kubistického unikátu po rozhodnutí o demolici. Podívejte se na Libeňský most v proměnách času Číst článek

„Vyjádření hlavního města je nezbytné pro kvalifikované posouzení, zda mám v daném případě zahájit přezkumné řízení a případně zrušit či změnit rozhodnutí o neprohlášení Libeňského mostu kulturní památkou,“ uvedl Šmíd v dopise, který má Aktuálně.cz k dispozici.

„S ohledem na značný význam Libeňského mostu pro hlavní město Prahu považuji za vhodné znát váš názor k obsahu uvedených podnětů ještě předtím, než zvážím další postup v dané věci,“ dodal ministr kultury.

Krnáčová pro, Čižinský proti

Bourání Libeňského mostu podporuje mimo jiné primátorka Adriana Krnáčová z ANO. „Určitě jsem pro zbourání Libeňského mostu a pro stavbu nového,“ řekla před časem.

Pražští radní schválili zbourání Libeňského mostu. 'Nový je ekonomicky výhodnější,' říká Krnáčová Číst článek

Podle Adriany Krnáčové je zbourání a stavba nového mostu pro město výhodnější z ekonomického hlediska i kvůli dopravní obslužnosti.

„Já se na to dívám nikoli politicky ani emocionálně, ale racionálně. Představte si, že je tady most, který je pomalu v havarijním stavu a my budeme opravovat most, kde bychom museli vynaložit pomalu stejné náklady na opravu jako na stavbu nového mostu,“ vysvětlovala.

Proti bourání stavby se postavil například starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice). Dokonce prohlásil, že odejde z pražské koalice (ANO, ČSSD a Trojkoalice), pokud bude demolice schválena.

Spor o Libeňský most

O způsob rekonstrukce mostu se už roky vedou spory. Část politiků a obyvatel prosazuje rekonstrukci toho současného, který považují za architektonicky cenný. Jiní prosazují jeho zbourání s ohledem mimo jiné na finanční náročnost rozsáhlých oprav mostu.

Osud mostu řešilo rovněž ministerstvo kultury, které jej neprohlásilo památkou. Národní památkový ústav v půlce dubna uvedl, že chce znovu otevřít otázku prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a podal proto na ministerstvo podnět k přezkoumání jeho rozhodnutí.

Most je ve špatném stavu a kvůli nutnosti podepřít některé konstrukce byl letos šest týdnů zavřený. Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.

K Libeňskému mostu mám jediné. Je to výborná práce výborných autorů a jako o takovou má být pečováno. Že rekonstrukce nebude levná je jasné, na vině je dlouhodobě zanedbaná údržba. Vedení Prahy má napřít svou energii k tomu, aby se už údržba nezanedbávala, a ne bourat mosty. — Adam Gebrian (@AGebrian) 24. dubna 2018

Praha uzavřela Libeňský most. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rohlas