Libeňský most není nutné zbourat, má vysokou historickou hodnotu, píše švýcarský profesor

Pražský Libeňský most není nutné zbourat a má být opraven a zachován, protože má vysokou architektonickou i historickou hodnotu. Ve svém oponentním posudku to píše švýcarský profesor Eugen Brühwiler z univerzity v Lausanne. Posudek vznikl jako oponentura návrhu opravy mostu od Kloknerova ústavu ČVUT. Praha 16:42 16. srpna 2019

Kloknerův ústav městu doporučil čtyři varianty, ze kterých Praha vybrala variantu opravy, která počítá s posílením, nikoliv náhradou stávající konstrukce. Jde o druhou nejlevnější ze čtyř navržených možností. Most z roku 1928 je ve špatném stavu a nikdy nebyl opravován. Oprava, která by měla trvat 32 měsíců a uskutečnit se od září 2022 do dubna 2025, by měla stát 477 milionů Kč.

Detail Libeňského mostu

Návrh Kloknerova ústavu nedávno kritizovala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), podle které nebyl dokument odborně oponován a ústav nemá zkušenosti s projektováním mostů.

„Chtěl jsem se kvůli odporu části odborné veřejnosti přesvědčit, zda je návrh Kloknerova ústavu závadný, či nikoliv. U nás již nemám, komu oponenturu zadat, proto jsem nechal dokument přeložit a oslovil přední světovou technickou univerzitu. Závěry profesora Brühwilera námitky vyvrací,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

‚Budeme se návrhy zabývat‘

Švýcarský profesor ve zprávě uvedl, že varianta číslo dvě splňuje všechny nároky. Most bude splňovat požadavky pro zatížení z dopravy a rovněž zabrání vnikání vody do konstrukce, což je největší problém mostu. Varianty tři a čtyři označil za příliš invazivní a první za technologicky nedostatečnou.

Most je ve špatném stavu

Zároveň městu doporučil ke zvážení některé úpravy. Například nová výztuž a deska, která na mostě má být, nemusí být široká 100 milimetrů, ale stačí 60milimetrová. Rovněž podle něj nemusí být nová deska ošetřena speciálními voděodolnými látkami, neboť sama o sobě je voděodolná, a zabrání tak zatékání vody do mostu.

„Jsou to úvahy ke zvážení, ostatně i zpráva Kloknerova ústavu je ideovým záměrem, ne projektem rekonstrukce. Nicméně, profesor Brühwiler je nejen teoretik, ale i praktik s obrovskými zkušenostmi, proto se návrhy budeme zabývat,“ řekl Scheinherr.

Libeňský most z roku 1928 je v havarijním stavu, od svého postavení nebyl kompletně opravován. Loni musel být kvůli havarijnímu stavu dočasně uzavřen pro auta a MHD. Minulé vedení Prahy počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí. Na tomto rozhodnutí se podílela komise rady, ve které zasedali i členové ČKAIT. Současné vedení města po volbách ale rozhodlo o opravě.