Libeňský most se opět otevírá pro tramvaje i auta

Podle znaleckého posudku na most mohou vjíždět vozidla až do hmotnosti 11 tun, z bezpečnostních důvodů však bude platit dál pravidlo, které stanovilo pro vjezd maximální hmotnost na šest tun. Most z roku 1928 nebyl dosud nikdy opravován.

Provoz tramvají se na most vrátil se začátkem denního provozu MHD, tedy zhruba ve 4:30. Přesný termín, kdy na něj budou moci vjet i automobilisté, zatím není jasný.

Praha nyní řeší, co s mostem dál, zda jej zbourat a postavit nový, nebo rekonstruovat. Vedení města o dalším osudu mostu ještě nerozhodlo. Ministerstvo kultury nedávno uvedlo, že podle něj není kulturní památkou.

Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. Praha v minulosti měla plán na částečné zbourání mostu a na současných pilířích plánovala vystavět nový. Podle tohoto plánu předpokládala TSK náklady asi 350 milionů korun. Tuto možnost odborníci kvůli špatnému stavu pilířů zamítli.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku loňského prosince spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé.