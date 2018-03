Na Libeňský most se v sobotu vrátí tramvaje i auta. Hmotnost vozidel bude omezena na šest tun

Město se tak podle Dolínka rozhodlo po kontrole provizorního zajištění mostních oblouků, které tento týden provedl statik.

„Obdržel jsem znalecký posudek, který konstatuje, že může být spuštěn tramvajový provoz. Také tento posudek řešil otázku automobilového provozu. Je řečeno, že až do hmotnosti 11 tun tam mohou vozidla vjíždět s tím, že tam za nás bude platit to omezení, co je teď - šestitunové - co už tam v praxi fungovalo několik let,“ řekl Radiožurnálu Dolínek.

V posledním měsíci část stavby provizorně zajistila specializovaná firma. Práce dokončila tento týden. „V nynějších dnech tam probíhají práce dopravního podniku, aby byla připravená i tramvajová trať," popisuje mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Zákaz vjezdu platí na Libeňském mostě od poloviny ledna. Magistrát se pro něj rozhodl kvůli výsledkům analýzy, kterou si nechal vypracovat od odborníků z ČVUT. Ti označili stav konstrukce za havarijní. V posledním měsíci část stavby provizorně zajistila specializovaná firma, práce dokončila tento týden.

