Praha kvůli Libeňskému mostu mění dopravu. Tramvaje pojedou jinudy, vzniknou i nové linky

Uzavírka Libeňského mostu trvající do odvolání zkomplikuje dopravu v hlavním městě. Nesmí na něj auta, autobusy ani tramvaje. Praha proto musí upravit plán městské hromadné dopravy. Řada spojů bude od soboty jezdit objízdnými trasami a vzniknou také dvě nové tramvajové linky. Praha 16:51 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dochází k zavedení tramvajových linek číslo 30 v trase Bulovka, Okrouhlická, Kobylisy, Ládví a Sídliště Ďáblice. A dá

le 31 v trase Spojovací, Ohrada, Krejcárek a Palmovka,“ popsal pro Radiožurnál mluvčí Dopravního podniku Aneta Řehková.

Praha uzavřela Libeňský most. Přístupný zůstává jen pro cyklisty a chodce Číst článek

Nově vznikne také zastávka Vltavská, kterou cestující najdou na předmostí Hlávkova mostu. Využít budou moct také novou zastávku Palmovka, která se bude nacházet v ulici Sokolovská.

Problém mohou mít lidé dostat se na zastávku Maniny, která je obsluhována velmi omezeně linkou 156. Posílena pak bude novou linkou X156, která je de po trase Nádraží Holešovice.

Praha pak dočasně zruší tramvajovou linku číslo 10. Cestující naopak mohou od soboty nově využít náhradní autobusovou dopravu X10, která pojede po trase Palmovka, Vosmíkových a Bulovka. Vznikne také autobusová linka X95 v trase Palmovka, Vosmíkových, Bulovka, Ke Stírce, Kobylisy a Vozovna Kobylisy.

Autobusová linka 201 je v pracovní dny posílena v trase Nádraží Holešovice až Bulovka vloženými spoji s označením X201. Podrobnosti o dopravních změnách najdete na stránkách pražského dopravního podniku.

Změny tramvajových linek Linka číslo 1 je ve směru od Sídliště Petřiny zkrácena do zastávky Dělnická - dále pokračuje jako linka číslo 6 ve směru Kubánské náměstí.

je ve směru od Sídliště Petřiny zkrácena do zastávky - dále pokračuje jako linka číslo ve směru Kubánské náměstí. Linka číslo 3 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Palmovka v ulici Sokolovské a dále pokračuje jako linka číslo 31 přes zastávky Palmovka v ul. Na Žertvách, Palmovka v ul. Zenklově a Ohrada na Spojovací.

je ve směru z centra zkrácena do zastávky v ulici Sokolovské a dále pokračuje jako linka číslo přes zastávky Palmovka v ul. Na Žertvách, Palmovka v ul. Zenklově a Ohrada na Spojovací. Linka číslo 6 je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Dělnická a dále pokračuje jako linka číslo 1 ve směru Sídliště Petřiny.

je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky a dále pokračuje jako linka číslo ve směru Sídliště Petřiny. Linka číslo 10 je zrušena (nahrazena posílením provozu linky číslo 16 ).

je (nahrazena posílením provozu linky číslo ). Linka číslo 14 je ve směru od Spořilova ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávku Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště Holešovice , kde je ukončena.

je ve směru od Spořilova ze zastávky odkloněna přes zastávku do obratiště , kde je ukončena. Linka číslo 16 je provozována v trase Lehovec – Sídliště Řepy, jsou zkráceny intervaly linky, vybrané spoje jsou ve směru z centra ukončeny v zastávkách Kotlářka a Nádraží Vysočany.

je provozována v trase Lehovec – Sídliště Řepy, jsou zkráceny intervaly linky, vybrané spoje jsou ve směru z centra ukončeny v zastávkách Kotlářka a Nádraží Vysočany. Spoje linky číslo 17 ukončené standardně v obratišti Výstaviště Holešovice jsou prodlouženy do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka je Březiněveská).

ukončené standardně v obratišti Výstaviště Holešovice jsou prodlouženy do zastávky (nástupní zastávka je Březiněveská). Linka číslo 24 je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Palmovka v ul. Na Žertvách (nástupní zastávka je v ul. Sokolovské).

je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky v ul. Na Žertvách (nástupní zastávka je v ul. Sokolovské). Linka číslo 25 je v úseku Vltavská – Palmovka odkloněna přes zastávky Těšnov , Florenc a Invalidovna .

je v úseku Vltavská – Palmovka odkloněna přes zastávky , a . Linka číslo 94 je v úseku Dělnická – Palmovka odkloněna přes zastávky Vltavská , Florenc a Invalidovna .

je v úseku Dělnická – Palmovka odkloněna přes zastávky , a . Linka číslo 95 je ve směru od Ústředních dílen DP zkrácena do zastávky Palmovka v ulici Sokolovské (nástupní zastávka je v ulici Na Žertvách).

Vedení Prahy Libeňský most uzavřelo v noci ze čtvrtka na pátek až do odvolání. Nesmí na něj auta, autobusy ani tramvaje. Pro pěší a cyklisty zůstává Libeňský most otevřený.

Část stavby je podle města v havarijním stavu. Nutná oprava potrvá nejméně tři týdny, možná i déle. Libeňský most je dlouhodobě ve velmi špatném stavu.

Provoz MHD od soboty 20.1. v souvislosti s uzavírkou Libeňského mostu a výlukou v Zenklově ulici. Linky TRAM mění odklonové trasy, dochází k posílení linek BUS 156 (oblast Manin) a 201 (spojení od metra Nádraží Holešovice na Bulovku). Podrobněji zde: https://t.co/eknzShDiUY pic.twitter.com/RowCXAMYTK — PID (@PIDoficialni) 19. ledna 2018