Opravit Libeňský most dřív? Za dva roky jsem se neprokousal řešením, vysvětluje náměstek Dolínek

Praha se potýká s množstvím uzavírek, minulý týden musela metropole pro veškerou dopravu dokonce uzavřít Libeňský most. Náměstek pro dopravu Petr Dolínek ale odmítá, že by město opravy špatně plánovalo. „Libeňský most je důkazem toho, že když se pořád bojíme opravovat, aby to nebylo nekonformní pro všechny, tak nakonec nás to dožene a musíme to zavřít stejně," říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 16:45 22. ledna 2018

Hlavní město se potýká s velkým počtem uzavírek. Kvůli opravám kolejí je od pondělí uzavřena v obou směrech například tramvajová trať mezi zastávkami Újezd a Malostranská v centru metropole. Tramvaje musí jezdit jinudy i kvůli opravám Zenklovy ulice v Praze 8.

Zároveň město muselo uzavřít pro automobilovou i městskou hromadnou dopravu kvůli havarijnímu stavu Libeňský most. A uzavřen je kvůli špatnému zastřešení veřejného podchodu i jižní vstup do stranice metra Budějovická na lince C.

Poslanec a náměstek primátorky hlavního města pro oblast Petr Dolínek (ČSSD) nicméně tvrdí, že opravě bránilo řízení o památkové ochraně na ministerstvu kultury, a stejně tak i opozice.

„Já jsem se za dva roky nebyl schopen prokousat jiným řešením, protože jsme neměli naměřené hodnoty na to, aby most, který měl být z větší části zbourán, mohl být opraven,“ řekl Dolínek ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Nešlo uzavírky naplánovat lépe tak, aby jich nebylo tolik najednou?

Rozhodně nešlo, protože já jsem před třemi lety slíbil, že jednoznačně budeme opravovat systémově a budeme opravovat hodně, protože peníze nyní jsou a Praha to opravdu potřebuje. Myslím si, že Libeňský most je důkazem toho, že když se pořád bojíme opravovat, aby to nebylo nekonformní pro všechny, tak nakonec nás to dožene a musíme to zavřít stejně. V minulých letech jsme opravovali třeba v Nuslích, Michelskou, opravovali jsme další stěžejní ulice, předtím se opravovala Evropská pro tramvaje, Plzeňská, někde se opravovaly kompletně celé ulice. A musíme to postupně udělat, stejně tak jako musíme postupně uzavírat vstupy do metra, abychom staré eskalátory, které dožívají, nahradili novými. Bohužel, když zaspíme, tak to bude špatně.

A druhý důvod je koordinace staveb. Podařilo se nám nebo mně poprvé po všech těch letech prosadit, že když děláme nějakou ulici, jako je třeba ta Zenklova, tak se dělá pořádně. Tak se to dělalo i loni v Nuslích. Dělá se to tak, že Technická správa komunikací tu komunikaci otevře a potom tam přijdou správci, co mají na starosti vodu, kanály, elektřinu, plyn, pak dopravní podnik, aby vyměnil koleje. A potom to TSK zase celé zavře a je to opravená komunikace, do které se dalších x let nemusí vstoupit.

Podle starosty Prahy 7 ale magistrát s Libeňský mostem zaspal. „Já jsem za náměstkem Dolínkem byl a naléhal jsem, aby to začali opravovat jako památku. Nikdy to ale nedopadlo. Ta rámová konstrukce, tedy to místo, kde je nyní na mostě problém, byla jako problém známa všem zúčastněným, všichni věděli, že se bude muset nahrazovat. Část vedlejších konstrukcí se nahrazovala už po povodních v roce 2002. Neexistoval prostě důvod, proč by se to nemělo nahradit už dříve,“ řekl Čižinský v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Podle jeho slov náměstek Dolínek příliš dlouho čekal a „nezačal most po dohodě s památkáři opravovat třeba i po částech“.

Nejsou ty opravy naplánovány špatně tak, že to negativně poznamená dopravu v hlavním měste? Nešlo to zkoordinovat lépe?

Nešlo. My to právě hlídáme tak, aby to nebylo najednou. Třeba Libeňský most už měl být opravován, kdyby nedošlo k rozhodnutí o pozastavení opravy, kterou udělalo zastupitelstvo přes můj odpor. Libeňský most měl být doopraven letos a měla se dělat Zenklova. Protože Libeňský most stále nebyl prohlášen za kulturní památku, proto se začala Zenklova. Ale bohužel nám do toho nyní vstoupila nejnovější měření na Libeňském mostě. Ale jinak se to snažíme hlídat.

A nemělo to být právě naopak? Neměl být první opraven Libeňský most a poté až Zenklova v Praze 8?

Měl a já jsem to samozřejmě chtěl, aby to bylo takto uděláno. Ale bohužel před dvěma lety díky postoji starosty Prahy 7 a aktivistickým postojům byla oprava přerušena. Dva roky ministerstvo kultury tento most posuzuje a Zenklova ulice je ve velmi špatném stavu. Proto jsme řekli, že jestli se Libeňský most podaří začít opravovat na konci letošního roku, v tu dobu už můžeme mít Zenklovu ulici.

Opozice, konkrétně třeba Piráti nebo TOP 09, jsou toho názoru, že jste mohli jednat už dřív a že Libeňský most byl z vaší strany zanedbaný.

Nemohli, oni zdaleka nemají k dispozici ty podklady. Navíc oni byli ti, kteří hlasovali pro přerušení opravy, takže teď by neměli říkat svoje populistické teze. Hlavně ministerstvo kultury posuzuje soumostí jako celek. A to, co je tam teď prorezlé, je konstrukce. Na opravu této konstrukce je potřeba stavební povolení, a to jsme měli přerušeno, respektive jsme ho neměli vydáno kvůli památkové ochraně. To, co říkají, není pravda.

Echo24 cituje předsedu pražské TOP 09 a pražského zastupitele Martina Dlouhého, který řekl, že „koaliční zastupitelé Jan Čižinský (KDU-ČSL) a Petr Dolínek (ČSSD) se několik let dohadovali, zda most opravit zcela, nebo jen částečně. Výsledkem je, že ho neopravili vůbec. Je to jen další doklad neschopnosti současné koalice vládnoucí v Praze, neschopnosti dohodnout se na i těch nejzákladnějších věcech, neschopnosti město řídit a vést.“ Je to tedy tak, že jste se dohadovali tak dlouho, až jste se nedohodli vůbec?

Ne, v žádném případě. Já jsem jasně řekl, že most je potřeba opravit. A TOP 09 s panem Dlouhým odhlasovala s panem Čižinským před dvěma lety usnesení, že nemůžu most opravit podle stávajících povolení, ale musím dělat nová měření, aby to byla citlivá rekonstrukce. Citlivá rekonstrukce je poté, co jsem řekl, že víc než polovina mostu musí být zbourána na základě posudku. Toto už je jen populistická politická hra.

A k té Zenklově ulici. Když jsme za poslední tři roky postupně opravovali Sokolskou a další ulice tramvaje, bylo to okolí Palmovky, až jsme došli k Zenklově. A protože u Libeňského mostu stále nebyla možnost ho opravit, tak děláme Zenklovu, aby celý ten úsek byl hotový. To je mnohakilometrový úsek, který se postupně opravuje, jelikož to je velmi starý úsek a bylo potřeba zabezpečit plynulý úsek tramvají. Ty opravy jsou proplánované. Když jsme dělali Nusle, neopravovali jsme Karlák. V zásadě to děláme tak, aby nebyla ohrožena doprava v dané oblasti a aby byl minimalizován dopad nutné opravy.

A nesvědčí to o vašem politickém selhání, když jste za tři roky nebyl schopen prosadit opravu Libeňského mostu, jak vám vyčítá opozice?

Já už nevím, jak vám to mám vysvětlit. Tito zastupitelé, kteří to kritizují, způsobili, že jsem nemohl opravovat. To je vina těchto zastupitelů.

Na druhou stranu koalice v Praze má v zastupitelstvu většinu, je to tak?

Ale to nebyla koalice, která by hlasovala v tom režimu... Navíc v tu dobu neexistovala žádná koalice. To bylo v době, kdy nebyla v Praze koalice.

Máte většinu v pražském zastupitelstvu, tak proč se vám to nepodařilo prosadit?

Protože pan Čižinský sleduje pouze své separátní zájmy a neumožnili Praze opravit Prahu. Stejně jako neumožnili vystavět okruhy a další věci. Prostě je to jednostranný pohled. TOP 09 tomu napomohla a já jsem se za dva roky nebyl schopen prokousat jiným řešením, protože jsme neměli naměřené hodnoty na to, aby most, který měl být z větší části zbourán, mohl být opraven. Od nich je to lživé a můžu říct, že oni přivedli město do situace, ve které je, a nelíbí se mi, jak teď ty věci kritizují.

A když jste věděli, že most je v havarijním stavu, že bude možná hrozit uzavření pro auta i pro tramvaje, tak bylo namístě začínat opravu Zenklovy ulice? Nebylo to nestrategické?

My jsme nevěděli, že to je v tomto stavu. Měření byla až na konci loňského roku, kdy už byla vydána většina povolení na Zenklovu ulici. Měření byla i na vnitřní korozi, nejen na tu vnější, která byla sledovatelná. Tyto hodnoty jsme se dozvěděli až minulý týden a nemohli jsme s nimi předtím pracovat.

Pomalou reakci pražského magistrátu kritizuje také ministerstvo kultury. „Soubor objektů 'Libeňský most' se ve špatném stavebně technickém stavu nachází v důsledku dlouhodobé absence adekvátní údržby v trvání desítek let a řízení o prohlášení věci za kulturní památku nemá na tento stav žádný vliv. Ministerstvo kultury zdůrazňuje, že v průběhu řízení o prohlášení věci za kulturní památku je možné realizovat nezbytnou průběžnou údržbu i větší stavební či technické zásahy, směřující ke stabilizaci všech částí Libeňského mostu,“ napsal resort v prohlášení. Úřad nyní pro finální rozhodnutí, zdali most je, či není kulturní památkou, musí počkat na vyhodnocení jeho aktuálního technického stavu. „Jeho architektonické a urbanistické kvality již byly dostatečně doloženy,“ doplnilo ministerstvo s tím, že výsledky mají být na konci ledna.