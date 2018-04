Zablokovaná silnice i tramvajová trať. Lidé na Libeňském mostě protestovali proti jeho bourání

Protestující asi na pět minut zablokovali provoz na mostě. Postavili se před auta i na tramvajové koleje. Při tom tleskali a pískali. Potom se dav zase přesunul na chodníky.

Prostřední část mostu zaplnili lidé skoro celou. Kolem šesté hodiny protest skončil a lidé se začali rozcházet, informovala z Libeňského mostu reportérka Českého rozhlasu Regina.

Uspořádala ho skupina Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. Podle ní je stavba architektonicky cenná. V projevech její členové taky zmiňovali, že demolice zvlášť, když ještě není návrh na nový most hotový, je nesmyslná.

Lidé protestují přímo na Libeňském mostě proti jeho zbourání. "Zachovejte Libeňský most, naší Prahy skvost." O demolici zítra rozhodnou zastupitelé. pic.twitter.com/aCL0jdkLLt — Marie Veselá (@MarieVeselaCRo) 25. dubna 2018

Pražští radní v úterý podpořili zbourání Libeňského mostu. Na jeho místě má vzniknout nový. S návrhem na demolici Libeňského mostu souhlasilo sedm z 11 radních z řad ANO a ČSSD, bourání nepodpořili zástupci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN).

Podle pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) je zbourání a stavba nového mostu pro město výhodnější z ekonomického hlediska i kvůli dopravní obslužnosti. Pro je i náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), který demolici navrhl.

O způsob rekonstrukce mostu se už roky vedou spory. Část politiků a obyvatel prosazuje rekonstrukci toho současného, který považují za architektonicky cenný. Proti bourání vznikla petice.

Neprojedou auta ani šaliny. pic.twitter.com/hIfIiBgqJ2 — Marie Veselá (@MarieVeselaCRo) 25. dubna 2018

Osud mostu řešilo rovněž ministerstvo kultury, které jej neprohlásilo památkou. Národní památkový ústav v půlce dubna uvedl, že chce znovu otevřít otázku prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a podal proto na ministerstvo podnět k přezkoumání jeho rozhodnutí.

Most je ve špatném stavu a kvůli nutnosti podepřít některé konstrukce byl letos šest týdnů zavřený. Proti bourání se v minulosti postavila Praha 7 nebo občanská sdružení. Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.