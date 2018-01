Praha uzavře pro tramvaje i automobily Libeňský most. Jeho část je v havarijním stavu

„Po dnešní prohlídce byl Libeňský most posunut do další kategorie, do stupně 7, tedy v některých částech je most v havarijním stavu. Z toho důvodu dnes v noci zavřeme Libeňský most pro tramvajovou a osobní přepravu. Nadále jej budou moci využívat chodci a cyklisté,“ řekl Radiožurnálu mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

„Dnes před polednem jsme dostali na pracovním jednání první závěry Kloknerova ústavu, který označil stav jednoho z mostů Libeňského soumostí a jeho rámové konstrukce za havarijní, a proto na něj s okamžitou platností nesmí tramvaje ani vozidla těžší než pět tun,“ řekl na tiskové konferenci radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

„Není možné zajistit, že se v nejvíce poškozeném úseku mostu neobjeví více aut najednou a že by nebyl překročen limit pěti tun, proto se Technická správa komunikací, která most spravuje, rozhodla ho uzavřít pro veškerou dopravu,“ zdůvodnil Dolínek.

Opravy havarijního stavu Libeňského mostu potrvají minimálně tři týdny. Další postup bude záviset i na zprávě o výsledcích diagnostických měření.

Mimořádná TK: Část soumostí Libeňského mostu u Palmovky v havarijním stavu. Aktuálně má omezenou nosnost 5 tun, což je pro provoz tram a aut kritické. Most zůstane otevřený pro pěší a cyklisty. Část mostu musí dělníci podepřít. pic.twitter.com/tj7h2XCJgB — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 18. ledna 2018

Most bude uzavřen v jednu hodinu po půlnoci. Nutnost uzavřít pro dopravu Libeňský most je selháním hlavního města, řekli starostové Prahy 7 a 8. Most měl být podle nich již dávno opravován.

„Zastupitelstvo hlavního města loni v únoru schválilo, že má být most opraven. Pokud ministerstvo rozhoduje o tom, zda má být památkou, měla být zahájena oprava, jako by jí byl. To, že se neopravuje, je neomluvitelné. Navíc problém není v části, o které ministerstvo jedná. Most je symbolem toho, že se město neumí o věci starat," řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Kvůli uzavření mostu dojde ke změnám tramvajových tras. „Dnes v noci a v pátek budeme odklánět tramvaje operativně, od soboty pak budou jezdit tramvaje po pevných výlukových trasách, které zveřejníme během pátku,“ sdělil dopravní ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek.

Řidiči by podle TSK měli použít jiný most. „Řidičům doporučujeme využít pro cestu přes Vltavu ostatní mosty, tedy Hlávkův, Barikádníků nebo Trojský,“ řekl na tiskové konferenci ředitel technické správy komunikací Petr Smolka.

Breaking: Praha uzavře Libeňský most, je v havarijním stavu. Podrobnosti po mimořádné TK magistrátu po 18 hodině. — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 18. ledna 2018

Most je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, jeho část nyní byla přesunuta do kategorie havarijní. Nejde přímo o úsek vedoucí přes řeku, ale o část soumostí na břehu směrem k Palmovce.

Město plánuje celkovou rekonstrukci, nyní čeká na vyjádření ministerstva kultury, které posuzuje památkovou ochranu kubistického mostu.

Podle informací Technické správy komunikací jsou v havarijním stavu v Praze tři mosty, další desítky jsou ve špatném stavu. Loni se zřítila lávka v Troji.

Schéma objízdných tras při uzavírce Libeňského mostu | Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

Pražské zastupitelstvo celkovou rekonstrukci soumostí schválilo předloni. V minulosti ho pro špatný technický stav chtěl magistrát zbourat a postavit nový, proti se postavila část odborné veřejnosti i obyvatelé. Zastupitelé nakonec bourání odmítli a schválili opravu.

Zakázku chtějí radní schválit v následujících týdnech. Praha již v minulosti omezila provoz tramvají na mostu, nyní na něm může být jenom jedna souprava.

Ministerstvo v současnosti zkoumá, zda jde o kulturní památku. Nyní čeká na technické podklady, které by měl magistrát zaslat do konce měsíce. Pro rozhodnutí je nutné zhodnotit i technický stav, architektonická hodnota kubistického soumostí je však podle informací ČTK již prokázána.

O stavu pražských mostů se začalo více mluvit na konci loňského roku, kdy se zřítila lávka přes Vltavu v Troji. Při nehodě se zranili čtyři lidé. V Praze se nachází přes 700 mostů a lávek různých velikostí, z nich 122 je podle informací TSK ve špatném stavu.

I s částí Libeňského soumostí jsou čtyři v havarijním stavu. Mezi ty patří třeba železniční most mezi Smíchovem a Výtoní. Město se chystá opravovat také například Hlávkův most, který se nachází po proudu od Libeňského. Zde by měla oprava začít nejdříve v roce 2020.

Od roku 1928, kdy byl Libeňský most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory mostu, který spojuje Holešovice a Libeň, jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.

Náměstek primátorky Dolínek: Pro tramvaje a auta bude Libeňský most uzavřený nejméně 2 až 3 týdny. @TSKPraha musí vysoutěžit firmu, která kritický úsek zabezpečí. pic.twitter.com/kgMFmrFNaB — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 18. ledna 2018

Libeňský most Most přes řeku Vltavu spojuje levobřežní čtvrť Holešovice s pravobřežní Libní. Po proudu řeky je v Praze 15. mostem, nachází se v ohbí řeky a je po něm vedena silnice a dvoukolejná tramvajová trať. Libeňský most byl otevřen 29. října 1928 k desátému výročí vzniku Československé republiky. Pochází z dílny Pavla Janáka (1882 až 1856), výrazného představitele české meziválečné architektury, a mostního stavitele a inženýra Františka Mencla (1879 až 1960). Stavba mostu byla zahájena na sklonku roku 1924. Jeho předchůdcem byl provizorní dřevěný most (1903), který sloužil na přelomu 19. a 20. století při výstavbě Mostu Legií. Most v průběhu let hned několikrát změnil název: Libeňský most (1928 až 1938), Baxův most (1938 až 1940), znovu Libeňský (1940 až 1945), opět Baxův (1945 až 1952), poté Stalingradský most (1952 až 1962) a od 1962 do třetice opět Libeňský. Samotná mostní konstrukce má délku 370 metrů, spolu se zemní rampou na holešovické straně pak 780 metrů. Most byl původně vůbec nejdelším silničním mostem v Praze. Jeho šířka je 21 metrů. Libeňský most má osm konzolově vyložených schodišť, které jsou spolu s mohutným zábradlím, členěním pilířů a osvětlovacími stožáry z betonu výrazným kubistickým projevem. Most je v současnosti v havarijním stavu, od svého vzniku neprošel žádnou zásadnější opravou. Již delší dobu na něj nesmí těžší auta a tramvaje mohly projíždět jen pomalu a s omezeními. Libeňský most byl poškozen například i při povodních v roce 2002. V roce 2004 se objevil záměr most radikálně přestavět (případně zbourat) a rozšířit. Odpor odborné i laické veřejnosti vyústil v žádost o prohlášení mostu za kulturní památku. Návrhy podal klub Za starou Prahu či iniciativa Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického loni most zkoumal s výsledkem, že betonové pilíře jsou poničeny korozí a mechanické vlastnosti betonu jsou nestálé. Magistrát nyní čeká na rozhodnutí ministerstva kultury v této věci. Loni v prosinci město oznámilo, že opravu Libeňského mostu zahájí i v případě, že ministerstvo nerozhodne o tom, že je kulturní památkou. Opravu zastupitelstvo schválilo již v roce 2016.