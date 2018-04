Pražští radní schválili zbourání Libeňského mostu. 'Nový je ekonomicky výhodnější,' říká Krnáčová

Pražští radní v úterý podpořili zbourání Libeňského mostu. Na jeho místě má vzniknout nový. Demolici musí ještě potvrdit pražští zastupitelé. Zbourání mostu a stavbu nového navrhl náměstek primátorky Petr Dolínek z ČSSD. Krok v úterý ve vysílání Českého rozhlasu Plus podpořila i primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO. „Určitě jsem pro zbourání Libeňského mostu a pro stavbu nového,“ řekla. Praha 10:15 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libeňský most | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Pokud by zastupitelé na čtvrtečním jednání potvrdili rozhodnutí rady, vybraná firma by musela dodržet maximálně cenu stavby, kterou by v zakázce stanovilo město. Architektonická soutěž by se nedělala.

S návrhem na demolici Libeňského mostu souhlasilo sedm z 11 radních z řad ANO a ČSSD, bourání nepodpořili zástupci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN).

Proti bourání se na jednání rady postavila náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice), zdržela se radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) a nehlasoval radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Krnáčová: je to výhodnější

Podle Adriany Krnáčové je zbourání a stavba nového mostu pro město výhodnější z ekonomického hlediska i kvůli dopravní obslužnosti.

„Já se na to dívám nikoli politicky, ani emocionálně, ale racionálně. Představte si, že je tady most, který je pomalu v havarijním stavu a my budeme opravovat most, kde bychom museli vynaložit pomalu stejné náklady na opravu jako na stavbu nového mostu,“ řekla primátorka na Plusu.

O rekonstruovaný Libeňský most by se podle ní muselo neustále pečovat. „Není to nový most, nové se stavějí na sto let“.

Bourání navrhl Dolínek

Zbourání a stavbu nového Libeňského mostu navrhl radě hlavního města náměstek Petr Dolínek.

„Navrhnu radě hlavního města, aby se šlo cestou zbourání a stavby nového Libeňského mostu. Ze všech podkladů expertů vychází tato možnost jako nejrychlejší a nejefektivnější s ohledem na životnost, funkčnost a bezpečnost mostu, a rovněž nejekonomičtější z hlediska budoucích nákladů,“ napsal v pondělí náměstek.

Dolínkův návrh počítá s tím, že by město nový most stavělo v režimu tzv. žlutého fidicu, tedy způsobu zadání zakázky, kdy je garantována její cena. „Objednatel popíše ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria. Cena je pevná i termín je pevný. Ve světě jsou stavby v režimu žlutého fidicu běžné, v Česku zatím spíše výjimečné,“ doplnil Dolínek.

Spor o most

O způsob rekonstrukce mostu se už roky vedou spory. Část politiků a obyvatel prosazuje rekonstrukci toho současného, který považují za architektonicky cenný. Proti bourání vznikla petice. Osud mostu řešilo rovněž ministerstvo kultury, které jej neprohlásilo památkou. Národní památkový ústav v půlce dubna uvedl, že chce znovu otevřít otázku prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a podal proto na ministerstvo podnět k přezkoumání jeho rozhodnutí.

Most je ve špatném stavu a kvůli nutnosti podepřít některé konstrukce byl letos šest týdnů zavřený. Proti bourání se v minulosti postavila Praha 7 nebo občanská sdružení. Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.

