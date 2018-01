Libeňský most kompletně opravte, nebo postavte nový, doporučili Praze odborníci

Hlavní město by mělo zajistit buď komplexní rekonstrukci Libeňského mostu, nebo stavbu nového. Magistrátu to doporučili odborníci z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického, který je soudně-znaleckým pracovištěm v oboru stavebnictví. Náklady na opravu i stavbu nového mostu jsou podle odborníků obdobné, a to 550 až 600 milionů korun. Most je v havarijním stavu a uzavřen pro auta, autobusy a tramvaje. Praha 16:13 31. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha uzavřela kvůli opravám Libeňský most. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rohlas

„Odborníci zároveň zdůraznili, že požadovanou životnost a trvanlivost mostu na 100 let lze dosáhnout pouze stavbou zcela nového mostu," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD.

Radikální opravy

Radikální rekonstrukce by vyžadovala podle ústavu novou hydroizolaci, odvodnění a náspy, dále ochránit základy mostu proti síranové korozi, nahradit dva střední pásy ve všech pěti klenbách za nové železobetonové a opravit a sanovat ponechané konstrukce.

Ochránit je rovněž třeba povrch a kompletně nahradit rámové konstrukce a schodiště. Pokud by se rekonstrukce uskutečnila, odborníci doporučují most průběžně monitorovat.

Stavba nového mostu

Stavba nového mostu by podle odborníků vyžadovala vybudovat nové pilíře. V původních plánech na stavbu nového mostu se počítalo s jejich využitím. Pilíře jsou ale ve špatném stavu a nelze je v současném stavu použít.

Nejen Libeňský most. Podívejte se na mapu 25 nejohroženějších mostů metropole Číst článek

Práce na mostě komplikuje řízení ministerstva kultury o památkové ochraně. Resort má rozhodnout, zda je most památkou, či nikoliv. Podle toho se bude muset Praha rozhodnout, jak k opravě mostu přistoupí. Stavbu nového mostu navíc neusnadňuje ani rozhodnutí zastupitelů z roku 2016, kteří se usnesli, že most má být opraven.

Na mostě byla zavedena náhradní autobusová doprava, která na něj z obou stran zajíždí, jak je to nejdále možné. Lidé přesto musí urazit mezi nejbližšími zastávkami 450 metrů. Pokud by spoje na most nezajížděly vůbec, museli by lidé jít z Palmovky do Holešovic asi kilometr.

Libeňský most byl v předminulém týdnu přeřazen do kategorie mostů v havarijním stavu. Technická správa komunikací začala most podpírat, práce by měly trvat zhruba měsíc, pak by se na most MHD mohla vrátit.