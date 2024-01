Libeňský most bude uzavřen ještě několik týdnů. Podpořit by ho pak měla nová konstrukce

Libeňský most v Praze zůstane v jedné ze svých částí uzavřen několik týdnů. Technická správa komunikací nyní vyprojektuje a nechá vyrobit konstrukci, kterou umístí pod most. Harmonogram postupu prací se upřesní v příštím týdnu. V pátek to řekla mluvčí správy Barbora Lišková. Praha 18:39 12. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli technické závadě je uzavřena část Libeňského mostu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Takzvaný inundační most, který je součástí Libeňského soumostí, uzavřela ve čtvrtek odpoledne Technická správa komunikací kvůli technické závadě pro veškerou dopravu. Poškození pravděpodobně způsobily silné mrazy.

Přes most v celé jeho délce nejezdí tramvaje a na inundační most, který slouží jako preventivní ochrana cesty před povodní, nesmějí ani chodci, cyklisté a automobily. Most přes Vltavu uzavřen není.

Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté obejít po lávce ke komplexu Dock a Štorchovou ulicí po rampě na most.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty a byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Most nebyl nikdy opravován a je ve velmi špatném stavu.

„Inundační most zůstává zcela uzavřený pro všechny druhy dopravy. Harmonogram dalšího postupu budeme upřesňovat v příštím týdnu. Nyní musíme vyprojektovat a vyrobit konstrukci, kterou umístíme pod most. Bude se jednat o podobný princip, jako v případě mostu na Vltavské,“ řekla Lišková.

Na závadu přišli silničáři při geodetických měřeních obloukové konstrukce a monitoringu kloubů ve vrcholu oblouku inundačního mostu. Jedná se o samostatný oblouk na Rohanském ostrově.

„Veškeré dosavadní statické výpočty a diagnostické průzkumy předpokládaly správnou funkčnost kloubů nosného systému oblouku mostu. Statický systém na obloukových částech je citlivý zejména na nižší teploty v zimním období, které jsou rozhodující pro celkovou únosnost mostu,“ uvedla Lišková.

Odborníci provedli od začátku roku endoskopický průzkum kloubové části. „V tomto místě bylo zjištěno, že nosné kovové desky zajišťující funkčnost celého systému jsou mimo svoji správnou polohu a zároveň dochází k drcení betonu nosných prvků,“ uvedla mluvčí.

Kvůli stavu mostu se sejde rovněž nově ustavená rada monitoringu, která se skládá z projektantů, odborníků z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně, zástupců Technické správy komunikací a zhotovitele.

„Tato rada bude pravidelně vyhodnocovat aktuální informace o stavu obloukových mostů. Na základě těchto informací rada stanoví další postup,“ uvedla Lišková.

Dopad na dopravu

V souvislosti s uzavřením části Libeňského mostu musel ve čtvrtek dopravní podnik přerušit provoz tramvají také na Hlávkově mostě. Měl tam naplánovány drobné práce na únor. Kvůli tomu, aby na most mohl pustit víc tramvajových linek objíždějících Libeňský most, provedl práce již nyní.

Situaci na mostě budou projednávat pražští zastupitelé. „Téma Libeňského mostu nechám zařadit na projednání pražskými zastupiteli v lednu, aby věděli, v jakém stavu se most nachází a jaké s ním máme plány,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Dočasně uzavřen pro auta a MHD byl Libeňský most také v roce 2018. Předloni se při diagnostikách ukázalo, že všechny oblouky vykazují stejnou zatížitelnost jako v době stavby.

Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčová (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním Libeňského mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale rozhodli o opravě.

Konsorcium firem, které most opraví, vede společnost Metrostav TBR a tvoří jej ještě mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP. Práce by podle dřívějšího vyjádření ředitele TSK Jozefa Sinčáka mohly začít na jaře 2025.