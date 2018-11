Libeňský most se bourat nebude. Primátor Hřib si nechá vypracovat studii opravy

Libeňský most nečeká demolice, ale rekonstrukce. Na twitteru o tom informoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jak novinářům řekl jeho náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě), magistrát si nechá vypracovat studii opravy, která by měla být dokončena příští rok v únoru. Na jejím základě vedení města rozhodne o způsobu opravy. V rámci oprav mostu by se mělo proměnit i okolí u jeho ústí v Libni a Holešovicích.

Praha 15:40 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít