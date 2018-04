Nový Libeňský most? Praha si žádné podprůměrné dílo nezaslouží, říká historik architektury Lukeš

Libeňský most je zcela mimořádná a kvalitní architektura, která bezesporu stojí za to, aby byla zachována. Takový je názor historika architektury Zdeňka Lukeše, který byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Vedení města se na věc dívá jinak – most je v tak špatném technickém stavu, že nejde opravit. A tak ho chce zbourat a postavit nový.

