1. Základní ideou je rozhodování co nejblíže lidem. Také stále klademe důraz na partnerství v rámci Evropy. Na tomto se nic nezměnilo. Přibyl výrazněji kontext efektivity. Vstupem do Sněmovny, resp. do vlády ČR se začaly více otevírat lidskoprávní otázky.

2. Starostové jsou středovou stranou. Chtějí co nejjednodušší systém (ale) s jasnými pravidly a zároveň jsou citliví k podpoře potřebným. To záleží, jak budete pojmy konzervativní/liberální definovat. Myslím, že Starostové ctí osobní svobodu ruku v ruce s osobní odpovědností jako jednu ze základních hodnot. Vnímají, že se svět posouvá, mění. Snaží se na nové situace hledět jako na výzvy. Chtějí, aby každý člen společnosti se v ní mohl cítit dobře a aby každý dostal příležitost k úspěchu. Celkově jsme spíše liberálním hnutím a umíme se postavit za skutečné hodnoty. Někteří členové a členky jsou ale konzervativnější, jiní zase liberálnější. Diskuse uvnitř nám umožňuje se ke každé konkrétní otázce postavit promyšleně. Takto to cítím i já.

3. Partnerem by měl být především demokratický subjekt, který je zvyklý na konstruktivní diskusi, na hledání společného řešení.