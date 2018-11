Stav pacientů po otravě krve v nemocnici ve Frýdlantu se pomalu zlepšuje, antibiotika zabrala

Stav pacientů, které po otravě krve ve čtvrtek přijala liberecká nemocnice, se mírně zlepšil. Zabrala širokospektrální antibiotika, která všichni dostali, potvrdil Radiožurnálu mluvčí Krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář. Sedm pacientů leží na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení v Liberci, jeden v nemocnici v Jablonci. Do septického šoku se dostali po operacích v soukromé nemocnici ve Frýdlantu. Liberec 9:00 30. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léčba antibiotiky na otravu zabrala (Ilustrační foto) | Foto: Dalibor Peřina | Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc

„My stále čekáme na výsledky laboratorních mikrobiologických vyšetření. Musíme čekat na analýzy, které trvají delší dobu, protože tam dochází ke kultivaci různých kultur. Pokud se něco podaří, tak to bude až v průběhu dnešního dne, spíše to čekáme až na začátku příštího týdne,“ řekl Ričář.

Nemocnice v Liberci ve čtvrtek přijala devět pacientů s otravou krve. Všichni tito pacienti podstoupili operační zákrok ve frýdlantské nemocnici. Frýdlantská nemocnice poté uzavřela operační sály. Začalo pátrání po tom, co za otravou pacientů stojí.

Případem se zabývá i policie. Nemocnice zatím podala trestní oznámení na neznámého pachatele za poškození zdraví pacientů. „Případ je na samém začátku, přijali jsme oznámení a prověřujeme všechny okolnosti,“ uvedla mluvčí policie Libereckého kraje Vladimíra Šrýtrová.

Co otravu způsobilo, zatím není zcela jasné. Experti vyloučili, že by za to mohly operační přístroje. Mluví se však o závadných anestetikách, které ve Frýdlantu pacientům podali.

„Složení anestetik je nyní vyšetřováno Státním zdravotním ústavem na bakteriologii a toxikologii,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Zároveň jsou podle ní v prověřovány další možné příčiny.

Po přijetí do Liberce byl stav pacientů vážný, nicméně nikdo nebyl v ohrožení života. Po nasazení širokospektrálních anestetik se stav pacientů mírně zlepšil.

„Pokud by léčba nezačala v čas, můžou takové případy končit i smrtí. Pacienti jsou nyní v odborné péči, neměli by mít žádné následky,“ dodal Ričář.