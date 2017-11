Úředníci tehdy podnikatelům dotace nutili, kauza Čapí hnízdo je hon na čarodějnice, říká velkopekař Bláha

„Je to obrovský hon na čarodějnice na základě spekulací. Doba byla taková, že úředníci byli nešťastní, že se peníze nečerpají, a dotace podnikatelům nutili. To už dneska nikdo nevidí,“ říká ke kauze Čapí hnízdo velkopekař Jiří Bláha, který vedl kandidátku hnutí ANO na Liberecku. Čerstvý poslanec tak odpovídal v anketě serveru iROZHLAS.cz na otázku, zda by byl pro vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Rozhovor Praha / Liberec 6:00 17. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pekař z Liberecka a nový poslanec za hnutí ANO Jiří Bláha | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pokud by policie znovu požádala sněmovnu o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, hlasoval byste pro vydání?

Já si myslím, že to budu řešit až v danou chvíli. Budu se rozhodovat podle aspektů, které budou v tu chvíli důležité. To znamená třeba i dotaz na pana Babiše s panem Faltýnkem, jak to vlastně chtějí.

K tomu bych se asi moc nerozpovídal, protože je to strašně složité téma. Většina lidí v naší republice je obrovsky inteligentní a dokáže si představit nebo domyslet situaci, která tady teď vznikla.

Co máte na mysli? Můžete být konkrétní?

Všechny kauzy, co tady běží. Je to obrovský hon na čarodějnice na základě něčeho, co prostě nikdo neví. Jsou to jenom spekulace. Ano, je tu nějaký policejní spis. Nikdo ale neví nic konkrétního.

Policejní vyšetřování je neveřejné, to přece není nic nového. V kauze navíc padlo hned několik obvinění. Neměla by tedy sněmovna umožnit, aby se oba politici mohli případně očistit před soudem, pokud případ dojde do této fáze?

Rozhodně nejsem pro poslaneckou imunitu. Jsem ten, kdo říká: zrušme všem poslancům imunitu, proč bychom měli mít výjimky oproti ostatním lidem. Na druhou stranu musí být presumpce neviny, protože takhle si na vás může kdokoli vymyslet cokoli.

Nejhorší je, když hodnotíme období, které už bylo. Nikdo není totálně schopen domyslet věci, které se v té době odehrávaly. Velice rychle se zapomíná. Já teď řeším to, že bych se chtěl zbavit zodpovědnosti, kterou mám. Mám jednu firmu už 27 let na fyzickou osobu. I já jsem bral nějaké dotace. Tak jsem se zajímal, jak dlouho na ně byla ochranná lhůta, jestli už můžu převést firmu, abych nemusel být stále fyzická osoba, abych to mohl převést na právnickou. Zjistil jsem, že ochranná lhůta na finance, které jsem dostal, byla jen tři roky. Když se nad tím zamyslíte, tak proč se vlastně takovéto projekty dělají? Proč se vůbec něco takového vypisuje?

„Úředníci byli nešťastní z toho, že nejsou schopní čerpat peníze, že nejsou schopní je někomu nabídnout. Byli za mnou xkrát: pane Bláha, nechtěl byste udělat projekt nějaké malé firmy, abyste mohl dostat dotace, abychom se zbavili těch peněz.“ Jiří Bláha

Podle vás to byla krátká doba.

No jasně. Za tři roky si uděláte investici. Tohle všechno bylo děláno jenom proto, že úředníci to nastavili blbě na začátku… Nebo my jsme si blbě domluvili na začátku to, na co budeme čerpat peníze v rámci všech projektů. Ve výsledku vypisovali nesmysly: ano, na tohle vám dáme, na tohle ne. Jednou to bylo, že lidi na vesnicích můžou investovat, ale ve městech nemůžou, a najednou to bylo totálně pro všechny. Nejdříve byla ochranná lhůta pět let, pak najednou to byly tři roky. Zmatek nad zmatek. Kdybychom dotace zrušili na všechno, tak by to bylo nejlepší řešení. Jenom to pokřivuje trh a je to k ničemu. Právě to pak svádí ke spekulacím, kdy chce někdo někoho za něco honit a trýznit.

'Úředníci podnikatelům dotace nutili'

V kauze Čapí hnízdo byla ale dotační pravidla jasně nastavena od začátku. Na dotaci měly nárok malé a střední firmy a Farma Čapí hnízdo se podmínkám celkem sofistikovaně přizpůsobila.

Je to strašně složité. Tak, jak to vykládáte, to absolutně svádí k tomu, že si dotyčný, kdo nezná tu dobu, řekne: no jo, on (Andrej Babiš – pozn. red.) toho jenom využil. Zapomínáte na tu dobu, jaká byla.

A jaká podle vás byla?

Úředníci byli nešťastní z toho, že nejsou schopni čerpat peníze, že nejsou schopni je někomu nabídnout. Byli za mnou xkrát: pane Bláha, nechtěl byste udělat projekt nějaké malé firmy, abyste mohl dostat dotace, abychom se zbavili těch peněz? A já říkám: já bych to hrozně rád udělal, já na to ale nemám kapacitu, nemám lidi, kteří by to udělali.

Někdo je takový frajer a umí věci dělat, je schopen je ustát, samozřejmě ošéfovat a dát tomu přidanou hodnotu. Není to o tom, že jenom uděláte projekt, ale pokud chcete, aby ten projekt za něco stál, tak mu musíte věnovat dalších deset let. Ne každý je tak nastavený a chce takhle pracovat. Většina lidí v naší republice si chce jenom užívat, takže dotace řeší jenom z toho důvodu, aby si pomohla a pak nemusela nic dělat.

Když děláte novou věc, tak je obrovsky transparentní, když může jít sama za sebe, a pak se teprve ukáže, jestli je životaschopná. Když se ukáže, že ano, může to být součást celku, když to má význam, když tomu firma třeba pomůže svým jménem, zastřeší to i finančně. Na začátku je ale lepší, když je to samostatně transparentně oddělené a žije to vlastním životem. Je na to pak obrovsky vidět, kdežto když to máte schované pod jinou firmou, tak se lidé postarají o to, aby na to vidět nebylo.

Já jsem před deseti lety chtěl udělat projekt solární elektrárny. Založil jsem na to novou firmu, ale nepodařilo se mi to, protože jsme nedostali všechna povolení. Takže jsem to nezrealizoval, ale založil jsem na to novou firmu, abych na to viděl, jak to vychází.

Byla obrovská krize, nikdo si nedovolil nic dělat, nikdo ani nechtěl nic dělat. Firmy často chodily za zaměstnanci s tím, že musí snížit platy, jinak nepřežijí. A teď v tuto chvíli soudit ty lidi, kteří měli odvahu jít do takového projektu, to je něco, na co se nikdo nepodívá z druhé strany. To mě hrozně mrzí.

Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Jaká informace kolem kauzy Čapí hnízdo pro vás tedy bude rozhodující před případným hlasováním o vydání? Co budete chtít o případu vědět?

Je pro mě důležité, co mi řeknou lidé kolem mě.

Takže o tom budete chtít mluvit s Andrejem Babišem a Jaroslavem Faltýnkem?

Ano. Jak se s těmi lidmi potkávám, tak vidím neuvěřitelně transparentně, jak jim jde o věc. Já jsem na druhé straně a úplně mě šokuje, jak lidé z nejužšího vedení do toho jdou s celou svojí kůži a se svojí osobností. Já jsem byla třeba přítomen, když se scházeli po tom, co ANO dostalo hlasy. Znám hromadu reakcí lidí, kteří najednou dostanou do rukou moc a mají najednou možnost o něčem rozhodovat, vidím, jak to s těmi lidmi zahýbe a začnou se chovat jinak. A já jsem viděl šéfa ANO, jak sedí u mobilního telefonu a jak obesílá všechny strany: hele, potřebuji se s vámi potkat. Během toho někdo nadhodil: a budeme se vyhraňovat? A zase odpověď (od Babiše – pon. red.): žádné vyhraňování, chceme vládu, aby to za něco stálo.

To jsou pro mě signály, kteří mi jasně říkají… Ten člověk sedí někde v pozadí, píše SMS a přitom stačí sledovat, o čem se další lidé baví. Třikrát může někde zaznít něco jiného, ale tohle jsou pro mne signály, ze kterých čerpám. Věřte mi, za těch 27 let, co pracuji s lidmi, tak už je dokážu odhadnout.