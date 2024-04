ODS zrušila členství obviněným z liberecké korupční kauzy, skončili náměstek a prezident Bílých Tygrů

Ústí nad Labem plánuje zvednout daň z nemovitosti parcely, které jsou podle města problematické

Ročně by to mělo do městské kasy přinést zhruba 400 000 korun. Vedle bývalého hotelu Máj na Severní Terase se má navýšení daně týkat i některých parcel ve Sklářské ulici a v ulici Na Nivách.