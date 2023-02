V Liberci začal soud s mužem obžalovaným ze znásilnění dětí. Část viny přiznal

U Krajského soudu v Liberci začalo projednávání případu znásilnění a zneužití sedmi dětí. Podle obžaloby se zločinu dopustil 32letý místní muž. Ten působil také jako předseda spolku Děti ráje železnice, který pořádal letní tábory a kroužky. V případě odsouzení mu hrozí pět až 12 let vězení. K některým činům se přiznal. Liberec 16:54 7. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajský a okresní soud v Liberci | Foto: Jiří Částka | Zdroj: ČTK

Obžalovaného do soudní síně přivedla eskorta, od roku 2022 je totiž ve vazební věznici. Podle obžaloby se měl od léta 2021 do jara 2022 dopouštět znásilnění a zneužití na šesti dívkách a jednom chlapci. Pěti dětem bylo méně než 10 let a dvěma méně než pět let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 U Krajského soudu v Liberci začalo projednávání případu znásilnění a zneužití sedmi dětí. Jednání sledovala reportérka Eva Malá

Většinou se jednalo o děti příbuzných, které měl hlídat. Jednu z dívek pak podle obžaloby zneužil na jarním táboře, který pořádal. Je také obviněný ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby dětské pornografie.

Státní zástupkyně u soudu uvedla, že policie obžalovanému zabavila několik mobilních telefonů a počítač, kde měl tisíce záznamů dětí od batolat po mladší školní věk se sexuálním podtextem. Pořizovat měl také fotografie a videa zneužitých dětí.

Podle státní zástupkyně měl dětem způsobit posttraumatickou poruchu. Z obžaloby vyplynulo, že některé děti trpí poruchami spánku, zhoršením školního prospěchu, poruchami chování nebo panickými atakami.

Rodiny zneužitých dětí po obžalovaném požadují za celoživotní újmu náhradu ve výši téměř tří milionů korun. „Byla jim způsobena nevratná celoživotní újma,“ uvedl podle ČTK jeden ze zmocněnců poškozených.

Částečné přiznání

Obžalovaný muž před soudem odmítl dohodu o vině a trestu a rozhodl se vypovídat. Vinu částečně přiznal. Řekl, že věděl, co dělá a že toho lituje. Uvedl také, že je připravený přijmout přiměřený trest a další opatření.

Před soudem vypověděl, že odmítá, že by pohlavně zneužil chlapce. „Jsem heterosexuálně založený,“ řekl. Odmítl také závěr znalců, že by děti trpěly posttraumatickou poruchou.

Muž obviněný ze znásilnění dítěte pořádal tábory. Za stejný čin byl přitom už odsouzen a policie to věděla Číst článek

Přiznal, že pohlavní styk měl, nebo se o to pokusil, u pěti dívek. Děti pak také osahával, fotil je v sexuálních pózách a natáčel na video. Předseda soudního senátu Petr Pachner obžalovaného ale několikrát upozornil, že jeho výpověď před soudem se výrazně liší od policejní výpovědi.

Za znásilnění dítěte byl muž už dvakrát odsouzený. V roce 2007 byl v 17 letech potrestán podmínkou, kterou ale za necelý rok porušil, když znásilnil třináctiletou dívku. Soud ho poslal do vězení na šest let. Znalci mu tehdy diagnostikovali heterosexuální pedofilii a soudkyně mu vedle trestu vězení uložila i ochrannou sexuologickou léčbu.

Obžalovaný v úterý u soudu vypověděl, že se nejprve léčil ústavně a poté ambulantně až do roku 2021. Chodil na konzultace, kde řešil svůj sexuální život. Nejdříve dostával tlumící injekce, postupně přešel na tablety. Na ambulantní léčbu pak dle svých slov docházel sporadicky a vynechával i léčbu.

Soud bude pokračovat ve čtvrtek výslechy svědků.