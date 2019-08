‚Vynikající turistická atrakce.‘ Liberecký primátor chce vybudovat lanovku do Bedřichova

V platném územním plánu z roku 2002 je sice koridor pro lanovku zanesen, v návrhu nového územního plánu už ale není. „Když vypadla, chceme jim tam vrátit zpátky. Neznamená to, že ji chceme v tomto volebním období stavět. Výstavba by reálně mohla nastat třeba za deset či dvacet let,“ uvedl Zámečník.

Primátor si dokáže představit, že by se stavěla na etapy. V první by se mohl vybudovat úsek na Žulový vrch, kde chce město stavět rozhlednu. „Je to takový druhý Ještěd, ale v Jizerských horách,“ řekl primátor.

Dokáže si představit, že odtamtud půjdou lidé pěšky na 800 metrů vzdálenou Českou chalupu nebo pojedou dál na kole. „Myslím si, že by to byla vynikající turistická atrakce. Já tam ten smysl vidím,“ dodal.

Opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL - Liberec otevřený lidem) se obává, že snaha o opětovné zařazení koridoru do územního plánu je takzvanou podstatnou změnou, ke které se budou muset vyjádřit orgány státní správy a bude se muset konat i nové veřejné projednání. „To s sebou může přinést další sérii námitek a připomínek, které bude nutné vypořádat,“ řekl Baxa.

‚Necháme to na odbornících‘

Podle primátora jde ale o takzvanou strategickou změnu, která se bude projednávat zvlášť od připravovaného územního plánu a na jeho schválení nebude mít žádný vliv. „Dřív nebo později bychom to stejně museli připravit. Bude se to dělat souběžně a až bude strategická změna schválena, tak se do něj zařadí. Může to být klidně až po schválení územního plánu,“ uvedl primátor.

Baxa upozornil i na to, že v platném územním plánu se počítá s pozemní lanovkou a koridor pro ni převážně kopíruje klikatící se silnici. Současné vedení hovoří o visuté lanovce. Podle primátora to nechají na odbornících. „Do územního plánu zaneseme jen koridor a v textové části bude napsáno pro pozemní nebo visutou lanovku.“

Není to jediná strategická změna, kterou Liberec připravuje. Celkem je jich sedm. Mezi dalšími je například výstavba parkovacího domu ve Fibichově ulici, který by měl vyřešit nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky zoo a studenty a zaměstnance nedaleké technické univerzity.