V polovypuštěné liberecké přehradě je hluboké bahno. Nevstupujte za zábradlí, varuje Povodí Labe

Liberecká přehrada je prozatím (k 10. 10. 2022) polovypuštěná. Povodí Labe se proto obrací na lidi s výzvou, aby do prostoru vypuštěné nádrže nechodili, mohli by totiž uvíznout ve vrstvě bahna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V polovypuštěné přehradě Harcov v Liberci je hluboké bahno. Povodí Labe proto zvědavce varuje, aby tam nevstupovali

Podle mluvčí povodí Hany Bendové jsou obnažené břehy nádrže i nánosy bahna a sedimentů, jejichž výška může být místy i přes jeden metr. Je tam ale i voda, a tak při vstupu na ně hrozí zapadnutí a uvíznutí. Návštěvníci přehrady by proto neměli vstupovat za zábradlí.

Vypouštění přehrady začalo 19. září 2022 a vyvrcholí výlovem ryb. Ten by měl začít v sobotu 15. října a trvat do neděle 16. října. Rybáři svůj výlovek rozvezou do jiných vhodných nádrží v libereckém revíru.

Už teď tam ochránci přírody sbírají škeble rybniční. „Na jiný chráněný druh, který by potřeboval transfer, než škebli rybničnou, jsme nenarazili. Jiné chráněné druhy, jako například užovky, si při tomto pomalém upouštění v této roční době v klidu lokalitu opustí. A ty (druhy), které tam budou zimovat, tam ještě nenalezly,“ řekl Českému rozhlasu Martin Dušek, který pracuje jako biologický dozor při rekonstrukci přehrady.

Ochránci přírody chodí škeble sbírat každý den; do tří rybníčků na Liberecku jich už převezli více než tisíc. Z jednoho z rybníčků, který se je v Kateřinkách, je po rekonstrukci přehrady opět vyloví a přesadí zpět do liberecké přehrady.

Povodí Labe začne nádrž odbahňovat. Podle odhadu je tam teď 26 tisíc metrů krychlových bahna. Hlavní zděná hráz přehrady potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Stavbaři se tam zaměří na injektáže a také těsnící práce. Zrekonstruují také korunu hráze, do které zatéká, a v její bezprostřední blízkosti budou dělat drenážní a pozorovací vrty.

Na spodních výpustech pak bude nainstalované technologické zařízení s vyšší kapacitou odtoku, které je schopné pojmout koryto harcovského potoka pod nádrží. Po skončení oprav bude přehrada schopna lépe chránit Liberec při vydatných deštích, poradí si s mnohem většími průtoky vody než doteď. Bezpečně převede i takzvanou desetitisíciletou vodu.