‚Místo prodchnuté industriálním duchem.‘ Liberec předělává 150 let starou slévárnu na kulturní centrum

„Tohle místo je prodchnuté takovým industriálním duchem. Celý ten objekt je vlastně pozůstatek velkého komplexu objektů bývalé továrny Linser, kde se vyráběly motory,“ popsal pro Český rozhlas Liberec městský architekt Jiří Janďourek.

„A nakonec firma Lindser skoupila firmu RAF, tedy Reichenberger Automobil Fabrik. Tady se montovaly první automobily v českých zemích v Rakousku-Uhersku,“ dodal.

V budově jsou celkem tři prostorné, prosvětlené haly. Město plánuje, že všechny využije. „Je to místo, kde by se měli soustředit kreativní lidé. Měli by být od herního průmyslu až po architekturu, design šperků a oděvů a podobně. Zároveň bychom tady rádi pomohli mladým lidem, kteří hledají místo, kde by mohli těsně po škole začít budovat svoji uměleckou nebo kreativní kariéru,“ vysvětlil.

Zároveň Janďourek popsal, že by město chtělo, aby se v objektu organizovaly výstavy nebo kulturní akce jako třeba koncerty.

‚Laciná‘ rekonstrukce

Na rekonstrukci budovy za desítky milionů korun chce město získat dotační peníze, v začátcích ale podle Jiřího Janďourka postačí jednodušší varianta.

Podle městského architekta Jiřího Janďourka se prostor bude opravovat jen minimálně | Foto: Lucie Fürstová | Zdroj: Český rozhlas Liberec

„Představuju si, že to nebudeme příčkovat ani rozdělovat. Necháme to v otevřených prostorech. Opravili bychom sociální zařízení, fasádu, zajistili bychom, aby do objektu neteklo. Prostě vyřešit technické věci a nechat industriální prostor promlouvat svým duchem,“ řekl s tím, že by to mělo být „laciné“ řešení.

Zájem o výstavní prostor v takzvané „Linzerce“ už podle náměstka primátor Ivana Langra zvoleného za Starosty pro Liberecký kraj projevila například Fakulta umění a architektury liberecké Technické univerzity nebo Člověk v tísni.

Zatím ale není jasné, kdo všechno bude v budově sídlit. „V té nové čtvrti, které město začne kolem Papírového náměstí budovat, bude zajímavý bod nebo centrum kulturního dění,“ uvedl.

Budovu návštěvníkům poprvé otevřou v září Dny evropského dědictví, festival Artweek a následně Dny architektury. Město chce na „Linzerku“ také upozornit velkým uměleckým dílem vytvořeným přímo na jedné z jejích oprýskaných zdí.