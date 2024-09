Správa železnic loni představila plán na modernizaci tratě , která by cestu z Prahy do Liberce zkrátila o více než polovinu, na 69 minut. Nově navržený koridor a jeho umístění ale vadí dotčeným obcím .

Šesté pokračování třináctidílného předvolebního seriálu Kraje 2024 vede severně od Prahy. Do Liberce je to z okraje metropole po dálnici hodina a čtvrt, do Frýdlantu pak ještě o půl hodiny déle.

V Ralsku na Českolipsku je dle Mapy zadlužení v exekuci 29 procent místních, což má v tuzemsku obdobu jen málokde. Z osob starších 15 let to bylo v loňském roce konkrétně 537 z 1841. Vysoké podíly lidí v exekucích jsou i v celé oblasti Českolipska, Frýdlantska a Tanvaldska, kde přesahují deset procent.

Jak v indexu destabilizující chudoby (exekuce, bytová nouze rodin a život v sociálně vyloučeném prostředí), tak v socioekonomickém znevýhodnění (nezaměstnanost a podíl lidí s maturitou) je na tom nejhůř Frýdlantsko na severu kraje. Co do chudoby jde v celorepublikovém srovnání o desátý nejhorší mikroregion, ve znevýhodnění je dvacáté nejhorší v celém Česku.

Na opačné straně žebříčků obou zkoumaných indexů se pohybují Turnov, Liberec, Jablonec, Jilemnice nebo Železný Brod.

Přírodní poklady

Loňský průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že se obyvatelé Libereckého kraje velmi zajímají o dění v kraji. „Lze tak předpokládat, že v těchto krajích je vyšší potenciál pro komunitní participaci a zapojení občanů do dění v kraji,“ uvedli výzkumníci.

Když měli respondenti z Libereckého kraje ohodnotit, jak se vyvinula jejich kvalita života od posledních krajských voleb, 62 procent odpovědělo, že se určitě či spíše zlepšila. Liberečtí také často oceňují tamní přírodu a její dostupnost.

Přestože jde rozlohou po Praze o druhý nejmenší český kraj, nabízí přehršel přírodních pamětihodností, které kromě místních využívají hojně i turisté, tuzemští i zahraniční.

Ať už to je západní část Krkonoš, Jizerské či Lužické hory, Ještěd, Panská skála u Kamenického Šenova, Český ráj, Kokořínsko a Máchův kraj s Máchovým jezerem, Trosky, Bezděz nebo Ralsko.

Starosti s Polskem

Krajina Libereckého kraje není nijak zničená, jako je to v případě částí Karlovarského a Ústeckého kraje. I tak ale částečně důsledky povrchové těžby uhlí trpí. Za prašnost, hlučnost i pokles hladiny spodní vody může velký hnědouhelný důl Turów, který na polské straně končí prakticky na hranicích s Českem a Německem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Majitelé domů poblíž dolu, kteří projevili zájem, dostanou na domy takzvané tříosé sklonoměry

Na Frýdlantsku a v okolí Hrádku nad Nisou dlouhá léta trápí místní nedostatek vody, zanikly tam některé vodovodní řády, zmizely potoky a vysychají studně.

Obtížné soužití se sousedem v roce 2021 vyvrcholilo žalobou k Soudnímu dvoru, kterou Česko na Polsko podalo.

Polská strana chce v těžbě pokračovat až do roku 2044 a poté hodlá celou jámu zatopit, podle Poláků by to mělo trvat zhruba 35 let, podle německé strany to ale kvůli nedostatku vody v regionu může trvat až 144 let.