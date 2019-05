Bývalý soudce Maxa se do taláru nevrátí, potvrdil ústavní soud. Skončil kvůli průtahům v řízeních

Bývalý liberecký soudce Vladimír Maxa se do taláru nevrátí. Ústavní soud (ÚS) odmítl jeho stížnost proti odvolání z funkce jako neopodstatněnou, vyplývá to z usnesení v internetové databázi. Důvodem odvolání z funkce, o kterém rozhodl v lednu kárný senát Nejvyššího správního soudu, byly opakované průtahy. Brno 10:46 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

V ústavní stížnosti Maxa kriticky poukazoval na skutečnost, že proti rozhodnutí kárného senátu neexistuje řádný opravný prostředek. Nezpochybňoval to, že se dopustil průtahů. Naznačoval však, že s ohledem na některé polehčující okolnosti mohl dostat poslední šanci. Konec v justici kvůli průtahům označil za nepřiměřeně přísný postih.

ÚS už dříve konstatoval, že právní úprava, která soudci neumožňuje podat odvolání proti rozhodnutí kárného senátu, není protiústavní. Nejde totiž o řízení trestní, ale disciplinární, proto nemusí být nutně dvojinstanční. Stejný názor zopakovali ústavní soudci i nyní. "Jinou otázkou samozřejmě je, zda by dvojstupňovost kárného řízení nebyla vhodná. Její řešení však Ústavnímu soudu nepřísluší," stojí v usnesení.

Stovky spisů

Maxa působil v civilním úseku Okresního soudu v Liberci. V době rozhodování kárného senátu mu bylo 67 let, pobíral penzi, do sedmdesátky ale ještě mohl teoreticky soudit. Průtahů v délce několika měsíců až dvou let se dopustil asi ve stovce spisů, a to i přesto, že od vedení soudu dostával úlevy.

V minulosti měl kvůli průtahům dvakrát srážky z platu. I dříve potíže přiznal a sliboval nápravu. Také při předešlém kárném řízení v roce 2016 mu bezprostředně hrozilo odvolání z funkce, nakonec mu senát dal ještě šanci s tím, že má potenciál, aby změnil svůj styl práce. Místo nuceného odchodu z justice měl snížený plat o 30 procent na 18 měsíců. Náprava se ale podle kárného senátu nedostavila.