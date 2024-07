Liberty Ostrava propustí až 2600 lidí, více než polovinu zaměstnanců. Koksovnu chce zavřít

Propouštění v Liberty Ostrava by se mohlo týkat až 2600 lidí, tedy více než poloviny současného počtu zaměstnanců. Z nich by zhruba 2300 odešlo do konce listopadu a 300 do konce ledna. Řekl to v úterý předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

