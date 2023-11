Kdy se zase bude pracovat v Liberty Ostrava? Termín obnovení provozu firma stále neoznámila

Liberty Ostrava stále neoznámila, kdy znova spustí svou jedinou vysokou pec. Podle původního vyjádření firmy už mělo zařízení na výrobu surového železa obnovit provoz, ale termín se dál posouvá. V ostravské huti pracuje zhruba 6 000 lidí. Mzdy jim sice byly za říjen vyplaceny, zaměstnanci se ale obávají, jestli budou mít práci i v novém roce. Ostrava 15:34 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle odborů je možné vysokou pec udržet ve zprovoznitelném stavu ještě několik dnů (ilustrační foto) | Foto: David Kabele

Jedinou vysokou pec, kterou měl v provozu, podnik dočasně odstavil 23. října. Nespokojenost i strach o práci je znát na dalším velkém setkání zaměstnanců huti. „Je to těžké. Na úřadu práce mohou najednou skončit tisíce lidí. A nemáme z čeho vyrábět,“ upozorňují zaměstnanci.

Společnost Liberty Ostrava měla oznámit, kdy obnoví provoz kvůli slabé poptávce po oceli dočasně odstavené vysoké pece. Podle nejnovějšího vyjádření to bude někdy tento týden.

Žádné další podrobnosti nejsou. „Nemáme bližší datum, kdy se dovíme, jaká bude další strategie firmy,“ potvrdil odborový předák v huti Petr Slanina.

Podle odborů je možné vysokou pec udržet ve zprovoznitelném stavu ještě několik dnů.

„V podstatě žádáme firmu o to, abychom situaci přestáli. Vím, že poptávka není, v Česku poptávka po hutních výrobcích klesla o 40 procent, dovoz do Česka se ale nezměnil a to nám dělá problémy,“ shrnul před týdnem pro ostravský rozhlas Roman Bečica, předseda odborové organizace ocelárny Liberty Ostrava.

Firma zaměstnává na Ostravsku i se svými dceřinými společnostmi na 6 000 lidí a dalších 20 000 pracovníků na provozu firmě závisí, protože pracují v navázaných společnostech.

Už loni v červenci zastavila firma svoji pec číslo 2. Kdy ji znovu zprovozní, tehdy neuvedla. Letos v září také huť odstavila jednu ze tří svých vysokokapacitních koksárenských baterií.