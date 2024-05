Liberty plánuje zcela odstavit koksovnu, tvrdí odbory. Firma podle nich v březnu nezaplatila většinu odvodů

Huť Liberty Ostrava plánuje, že zcela odstaví svou koksovnu, která je od prosince v takzvaném teplém útlumu, kdy se udržuje teplo podstatně nižší než při běžném provozu. Vedení firmy v pátek sdělilo odborářům, že je připravené to udělat. V pondělí to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Aktualizováno Ostrava 11:17 6. 5. 2024 (Aktualizováno: 12:04 6. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Areál Liberty Ostrava | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda odborů Slanila prohlásil, že firma za březen nezaplatila za zaměstnance dvě třetiny sociálního a celé zdravotní pojištění.

Odstavení koksovny by podle Slaniny bylo nevratné. „Momentálně k tomu sháníme materiály, protože tuto variantu s námi chtějí v pátek projednat. Je to jejich povinnost,“ řekl odborový předák.

Tameh ani Devimex nejsou oprávněni podat odvolání proti moratoriu na Liberty Ostrava, rozhodl soud Číst článek

Pokud by Liberty přestala spolupracovat s dodavatelem energií Tameh Czech a odstavila by koksovnu, znamenalo by to podle Slaniny pravděpodobně vyšší náklady na emisní povolenky, protože by huť neměla kam dávat vysokopecní plyn.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, je od loňska v problémech. Už delší dobu má potíže platit závazky a od prosince, kdy jí Tameh Czech zastavil dodávky energií, většina jejích provozů stojí.

Většina ze zhruba 5000 zaměstnanců obou firem je od té doby doma. Poslední fungující vysoká pec Liberty Ostrava je v teplém útlumu přes půl roku.

S novým plánem

Ostravská huť nyní čeká, zda soud schválí její restrukturalizační plán. Už dříve sdělila, že plán schválila drtivá většina jejích věřitelů, a v pátek oznámila, že přistoupila k dalším krokům, jež jsou pro naplnění plánu předběžné restrukturalizace nezbytné. Uvedla, že nadále nepočítá se spoluprací s Tamehem.

Síkela a Stanjura jednali s majitelem Liberty. Výsledek je neuspokojivý a nepřinesl odpovědi, tvrdí Číst článek

Energie chce brát od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, který vybuduje. Věřitelů firmy je okolo 1300.

Tameh Czech skončil v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila. Soud a věřitelé schválili jeho reorganizaci. Tameh uvádí, že mu huť dluží přibližně 2,2 miliardy korun, a že je tak jejím největším věřitelem. Věřitelé Liberty ale rozhodovali o vyloučení Tamehu z hlasování o restrukturalizačním plánu a podle Liberty to schválili.

Mluvčí Tamehu Patrik Schober už dříve uvedl, že firma proti restrukturalizačnímu plánu Liberty vznese námitku k soudu. Než rozhodne o restrukturalizaci soud, jsou podle něj veškerá prohlášení Liberty Ostrava bezpředmětná.