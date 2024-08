Liberty propouští asi 1700 lidí. ‚Otázka není jestli, ale jak se uplatní,‘ říká Navrátil z paktu zaměstnanosti

Vedení zadlužené ostravské huti Liberty bude v pátek rozdávat výpovědi vybraným zaměstnancům. Roman Bečica z tamních odborů odhaduje, že jich bude zhruba 1700. Původně se mluvilo o vyšším počtu, ale několik stovek lidí už z huti odešlo. I když zaměstnanci dostanou výpověď, je podle odborů možné, že o ně huť nakonec projeví zájem a zůstanou. Podrobnosti sdělil Radiožurnálu Martin Navrátil z krajské organizace Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Ostrava 10:58 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení zadlužené ostravské huti Liberty bude v pátek rozdávat výpovědi vybraným zaměstnancům. Roman Bečica z tamních odborů odhaduje, že jich bude zhruba 1700 (areál Liberty) | Zdroj: Profimedia

Co může toto propouštění udělat s pracovním trhem v Ostravě a v celém kraji? Ptám se i proto, že kvůli situaci v huti přibylo lidí v evidenci nezaměstnaných…

Především bych řekl, co nečekáme – nečekáme žádnou katastrofu. Očekáváme, že pracovní trh se trochu pohne, ale zaměstnavatelé, kteří stojí o zaměstnance, jsou nyní v pohotovosti a aktivizují se.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zaměstnavatelé, kteří stojí o zaměstnance, jsou teď v pohotovosti, aktivizují se, zajímají se. Přístup a pomoc úřadu práce hodnotím velmi pozitivně, ujišťuje Martin Navrátil z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti

Celkově si myslíme, že moravskoslezský trh práce tuto situaci vstřebá, zvládne a my se k tomu snažíme přispívat poradenstvím, výměnou informací a tokem informací v maximální míře.

Mnoho lidí už ostravskou huť opustilo v minulých týdnech. Jak velkou mají šanci, že se na Ostravsku znovu pracovně uplatní?

Myslím, že velikou. Nejde o to, zda se uplatní, ale jak kvalitně se uplatní. To je podle nás důležité. Závisí to na tom, jaké budou mít informace. Jak jsem říkal, mají určitou konkurenční nevýhodu tím, že jsou to spíše méně kvalifikovaní zaměstnanci.

Rourovnu a válcovnu ve zkrachovalé huti Liberty Ostrava by měla financovat firma Jaroslava Strnada Číst článek

S novým zaměstnáním se bude pojit i určitá změna kvalifikace – rekvalifikační kurz nebo nějaké vzdělávání, které jim doplní kompetence. To bude pravděpodobně nutné, zájem ale je a příležitosti také jsou. Jde jen o to je správně propojit.

Úřad práce právě propuštěným i těm, kteří odešli, rekvalifikační kurzy nabízí. Máte dojem, že je jich dostatek a že je z čeho vybírat?

To je poměrně složitá otázka. Něco nabízí Úřad práce, ale něco jiného nabízejí i samotní zaměstnavatelé, kteří si potřebují takzvaně připravit zaměstnance na míru. Zaměstnanci, kteří odcházejí z Liberty, nejsou odkázáni pouze na to, co nabízí Úřad práce, ten totiž umožňuje proplatit i zvolenou rekvalifikaci, kterou on přímo nenabízí, ale kterou nabízí zaměstnavatel. Flexibilita a příležitost tady tedy jsou, i když by to mohlo být lepší.

A vy jako pakt zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji s těmi firmami aktivně spolupracujete, aby bylo možné ty rekvalifikace upravit podle potřeby?

Jednoznačně, spolupracujeme úzce s Úřadem práce, se společností Liberty i s dalšími zaměstnavateli. Přímo radíme asi 700 lidem – to jsou lidé, kteří už aktuálně odcházejí, ale také lidé, kteří se teprve chystají nebo kteří toto rozhodnutí odkládají a setrvají v Liberty třeba až do října.

Zaměstnanci Liberty mohou z práce odejít bez výpovědní lhůty. Odstupné ale budou vymáhat Číst článek

Ukazujeme těm lidem, jak propojit rekvalifikaci, nástup k novému zaměstnavateli a tak dále. Poskytujeme jim pracovně-právní poradenství, ale také profesní poradenství – čili je propojujeme se zaměstnavateli. Ke konci měsíce také plánujeme pořádat workshopy pro konkrétní zaměstnavatele, aby se mohli fyzicky setkat se zájemci o uplatnění.

Jak v této situaci celkově hodnotíte přístup a pomoc Úřadu práce?

Hodnotím jej velmi pozitivně. Úřad práce projevuje velikou flexibilitu a my s ním jsme v kontaktu téměř na denní bázi, vyměňujeme si informace a doplňujeme komplementárně služby. Oni se nyní zaměřují hlavně na tok peněz, aby lidé dostali náhradu mzdy, finanční pomoc při rekvalifikaci, podporu v nezaměstnanosti a další formy podpory.

My k tomu přidáváme poradenskou část, na kterou Úřad práce nemá tolik prostředků. My i Úřad práce jsme v areálu Liberty, střídáme se, telefonujeme si, sdílíme informace… V tom je Úřad práce opravdu velmi flexibilní a v tom jeho práci oceňuji.

Znamená to tedy, že o vaši práci je zájem, lidé vás kontaktují a komunikují s vámi?

Přesně tak.