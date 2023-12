Havlíček o Liberty: Mléko už je rozlité. Stát teď může jen přihlížet, jak se bude vyvíjet insolvenční řízení

Stát vymáhá pohledávku, kterou v září za Liberty Ostrava zaplatila státní pojišťovací společnost EGAP. S firmou stát sjednal splátkový kalendář. „Kdyby EGAP tenkrát neposkytla záruku, dovedu si představit, co by to bylo za humbuk – jak to, že se toto tenkrát s Liberty nepodařilo?“ vysvětluje pro Radiožurnál exministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), proč je teď stát jedním z věřitelů ostravské huti. Rozhovor Praha 23:02 20. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda neposkytuje žádné záruky. Záruky poskytuje společnost EGAP | Foto: Eva Kořínková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V roce 2020, když jste byl ministrem průmyslu a vládu vedl Andrej Babiš (ANO), se stát zaručil společnosti Liberty za úvěr, který firma následně nesplatila. Letos musela 1,5 miliardy místo firmy zaplatit státní Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP. Zpětně, nebyla chyba vaší vlády tuto záruku poskytnout?

Prosím pěkně, to nemůžete myslet vážně. Vláda přece neposkytuje žádné záruky. Záruky poskytuje společnost EGAP.

To znamená, že vy jste neodsouhlasili EGAPu, aby záruku poskytl? To udělali bez vaší vůle?

Samozřejmě, že ne. My nemůžeme určovat EGAPu ani třeba České exportní bance, koho má, či nemá financovat. To přece, pane redaktore, nemůžete myslet úplně vážně. To si může myslet pan ministr (průmyslu za STAN Jozef) Síkela, je to politik, ale od vás jsem očekával, že se nad tím povznesete.

To znamená, pochopitelně o tom rozhoduje EGAP, nebo Česká exportní banka. Jednalo se o běžné covidové záruky, těch bylo neuvěřitelné množství. A jednou z nich byla i společnost Liberty.

Záruky byly nastaveny programově ve smyslu vlády, ale tyto finanční instituce si už nastavovaly parametry na základě toho, jak si vyhodnotily riziko.

Z pohledu EGAPu tedy byla chyba poskytnout tuto záruku?

To neumím říct, to si musí vyhodnotit finančníci v EGAPu. Oni si museli zhodnotit likviditu společnosti, kolik je schopná splácet. A nutno říct, že v roce 2020 byly tržby společnosti dobré.

A kdyby EGAP tenkrát neposkytl záruku, dovedu si představit, co by to bylo za humbuk – jak to, že se toto tenkrát s Liberty nepodařilo?

Ale co je důležitější, pane redaktore, jak je možné, že se vyvedlo sedm miliard korun ze společnosti Liberty?

V době, kdy já jsem byl ministrem, tak jsme v Liberty měli dozorčí rady, což byl člověk z ministerstva průmyslu a obchodu. A jednali jsme průběžně s (majitelem Sandžívem) Guptou a s odboráři. Kdykoliv tam hrozila jakákoliv kolizní situace – například když se vyváděly emisní povolenky – tak jsme s nimi jednali a nenastala takováto situace.

Pan ministr Síkela první věc, co udělal, odvolal člena dozorčí rady jakožto zaměstnance ministerstva průmyslu z Liberty. Nechal to zcela volně a nyní se diví, že sedm miliard korun je pryč. Proč tedy odvolávali ty lidi? Proč neměli ty informace? Proč proti tomu něco neudělali?

Kdybyste byli dnes v této situace ve vládě, jak byste postupovali? Co by teď měla vláda dělat?

No, teď už je mléko rozlité. Teď je to složité, protože pochopitelně je to komerční společnost a v dané chvíli, jestliže ty peníze už vyvedli, dovedu si představit, že bude nesmírně náročné, aby je tam opět dostali.

Notabene je tam kritická situace s dodavatelem energií, kterému platili předraženou energii, jak jsem měl možnost zjistit od vedení Liberty, protože jsem tam samozřejmě byl před pár týdny.

Seznámili mě s tím, že platili troj – čtyřnásobně vůči tomu, jaká je běžná cena. Čili tady se domnívám, že to je velmi tvrdý střet v rámci bývalého vlastníka a současného vlastníka.

Protože energii tam dodával právě bývalý vlastník, což si myslím, že tenkrát Liberty neudělala dobře, to je ale obchodní záležitost. V tuto chvíli stát už může pouze přihlížet tomu, jak se bude vyvíjet, z mého pohledu, pravděpodobné insolvenční řízení.

Až pět minut po dvanácté řeší @JozefSikela vážný problém v Liberty. My jsme do fungování firmy nezasahovali, ale byli jsme v průběžném kontaktu s majiteli. @mpo_tweetuje mělo také svého člověka v dozorčí radě, jednali jsme s odbory, a když hrozil problém, včas jsme to řešili.… — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) December 20, 2023