Líbilo se mi, co Polouček provedl na Homolce. Zpětnou vazbu o Motole dostanu do prázdnin, řekl Válek

Dosavadní šéf nemocnice na Homolce, Petr Polouček, nastoupil do vedení nemocnice Motol v době, kdy jste byl na Ukrajině. Máte od něj zpětnou vazbu, co zjistil za těch prvních devět dní, kdy vede fakultní nemocnici Motol?

Je potřeba říct několik věcí. Petr Polouček je lékař a ve fakultní nemocnici Motol poměrně dlouho kdysi pracoval. Je to člověk, který nastoupil na Homolku ve fázi a ve chvíli, kdy tam byla situace velmi špatná, byla tam kauza podobně jako v Motole.

To znamená, že je to nejen velmi dobrý lékař, ale i manažer a extrémně schopný člověk. Mně se velmi líbilo to, co provedl na Homolce. Z logiky věci, protože budujeme v Motole komplexní onkologické centrum a ty nemocnice jsou provázány pupeční šňůrou, pacienti proudí z jedné do druhé, protože některé metody jsou jenom v jedné z těch nemocnic, tak toto bylo správné řešení.

Má několik úkolů. Za prvé, prověřit se svým týmem z Homolky všechny věci, dlouhodobě plánované akce, prodiskutovat je s týmy lékařů na Homolce a udělat jasný, strategický plán, který mi bude muset co nejdříve představit. Dohodli jsme se, že do prázdnin.

Druhý úkol je provést pořádný audit, tak jak ho provádí ministerstvo, s jeho experty. Obojí chci, aby to bylo do konce června, aby nám to představil na ministerstvu. Potom má za úkol prohloubit spolupráci s lékařskou fakultou a samozřejmě dokončit investice, které jsou tam realizované a nastavit pravidla tak transparentně, jako se stalo na Homolce.

Mám od něj zpětnou vazbu v tom smyslu, že jsem mluvil dvakrát se zaměstnanci, po druhé za přítomnosti pana ředitele. Odpověděli jsme na všechny dotazy, které zaměstnanci mají. Ujistili jsme je, že fakultní nemocnice je špičkové zařízení a že nic z toho se netýká toho, jaká péče se tam poskytuje. Konec konců je to zařízení, kde se léčím i já.

Dohodli jsme se s panem ředitelem, že tento termínový krok bude realizován. Současně se jednou týdně bude scházet s týmem ministerstva zdravotnictví a tam ty kroky budou spolukoordinovat.

Financování z EU

V polovině března jste si v rozhovoru pro Mladou frontu dnes stěžoval na to, že od orgánů činných v trestním řízení nemáte dost informací o tom, jak postupuje vyšetřování té korupční kauzy. Řekl jste, že byste od nich čekal lepší spolupráci s vicepremiérem a příslušným rezortem. Pomohlo to? Máte už víc informací?

Nevím, jestli to pomohlo, ale nemám stále žádné informace. Nemám méně informací, já nemám žádné informace. Ani co se týče IKEMU, ani co se týče Motola. Informace, které mám, jsou informace z médií a všechny kroky, které dělám, dělám na základě informací, které znám z médií. Já mám méně informací než kterékoliv médium.

Na základě informací z médií jste stále přesvědčen, že není ohroženo to, aby Evropská unie proplatila dotace, které do Motola měly směřovat?

Tohoto se informace v médiích netýkají a na základě informací, které mám od Evropské komise, od aparátu ministerstva a od těch, kteří se podílí na různé úrovni na těchto projektech, nemám zatím žádný relevantní důvod si myslet, že by byla ohrožena realizace těch projektů, anebo že by bylo ohrožené financování těch projektů z Evropské unie.

Samozřejmě je určité zpoždění těch projektů jasné, ale tady to nesouvisí s ohrožením financování.

Korupce se nedá vyloučit

V souvislosti s kauzou v motolské nemocnici jste mluvil o hydře, kterou se vám podařilo zlikvidovat. Někteří opoziční poslanci, třeba Pirát Jakub Michálek, mluví o tom, že to je spíše systémový problém. Dal byste v tuto chvíli ruku do ohně za to, že to, co se dělo v Motole, se nemůže dít v žádné jiné ministerstvem zdravotnictví řízené nemocnici?

Podívejte se, systémový problém znamená, že se to děje všude, nebo ve většině zařízení. To je systémový problém. Pokud se bavíte o systémovém problému, tak nefunguje systém.

A pokud nefunguje systém, tak to znamená, že ve většině prvků toho systému to nefunguje. Pokud máte krabičku sirek a jednu nezapálíte při škrknutí, není to systémový problém těch sirek, ale nezapálíte tu sirku.

Když použiji ten příměr, je to jediná sirka?

To vůbec ne, protože se to týká vždycky konkrétních lidí v konkrétních nemocnicích, jejich ochoty být korumpován a jejich schopnostech tu korupci zakrýt. Uvědomme si, že policie vyšetřovala korupci těchto dvou lidí ve fakultní nemocnici Motol pomocí kamer a odposlouchávání na spoustě míst, aspoň tak to v médiích zaznívá, několik let.

Ne půl roku, ne rok, byla to celá řada let. Přitom po tu dobu, co odposlechy probíhaly, ředitel Ludvík opakovaně získal ekonomické prověrky, byl kandidátem do Senátu za Sociální demokracii s podporou hnutí ANO, byl ve vládě spolu s předchozími členy vlády. Ten člověk byl velmi uznávaný řadou politiků, seděl s nimi ve vládách a měl prověrky.

Pokud je člověk tohoto typu je v některé jiné nemocnici, je jedno, jestli je to nemocnice městská, krajská, nebo státní, tak se samozřejmě nedá vyloučit, že dělá taky korupci. Proto musí probíhat kontroly NKÚ, Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví daleko pečlivěji.

My jsme ty procesy nastavili, teď probíhá několik kontrol. Já jsem ale přesvědčený, že drtivá většina ředitelů zdravotnických zařízení a drtivá většina zdravotnických zařízení nedělá jednání, jaké bylo v kauze Dbalý a Homolka, v kauze Ludvík nebo například v případě Ústecké nemocnice, respektive Jihlavské, pokud si dobře vzpomínám.

Česká pomoc

Ukrajinský ministr zdravotnictví během vaší návštěvy na Ukrajině uvedl, že Česká republika je připravena financovat modernizaci 13 nemocnic v sedmi oblastech Ukrajiny v rámci programu Nástroj EU pro Ukrajinu, a že aktuálně je předběžně dohodnuto financování šesti projektů v celkové výši kolem sto milionů euro. To jsou peníze z rozpočtu Evropské unie, nikoliv z rozpočtu České republiky, že ano?

Z rozpočtu České republiky tam pochopitelně peníze nejdou. Jsou to peníze z Evropské unie, kdy ty projekty kofinancuje v řadě případů ve stejné výši ukrajinská strana. Protože plán, který představily české firmy s českou vládou Evropské unii byl nejkomplexnější a Ukrajina ho velmi vítala, tak jsme se stali jeho realizátory, proto tu pomoc realizují české firmy.

Bylo tam (na Ukrajině – pozn. red.) 20 firem z České republiky a dokonce se stalo, že se jejich zástupcům podařilo zřídit v Kyjevě hub pro menší české firmy, které vyrábí různé zdravotnické produkty, ale i třeba softwary.

Například jedna z věcí, kterou jsme tam dodali, je software, který by měl pomáhat pacientům dostávat se z válečného traumatu, takový interaktivní software. Je to řada věcí, které se využijí a využívají samozřejmě i v českém zdravotnictví a tím, že tam české firmy získávají opravdu velmi dobrý zvuk, tak se stávají postupně hlavními dodavateli.

