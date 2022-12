Dům i lípu manželé omotali šesti kilometry kabelů. Zapsali se tím do české knihy rekordů

Dům čp. 28 v Libišanech na Pardubicku ve dne snadno minete. Úderem páté hodiny se ale změní k nepoznání. Rozsvítí ho totiž více než 176 tisíc LED žárovek. V knize rekordů tak dům manželů Hlouškových figuruje už třetí rok po sobě jako nejosvětlenější dům v Česku. Libišany 13:33 18. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Petra a Tomáš Hlouškovi mají rádi vskutku zářivé Vánoce. Možná víc Petra, která s výzdobou domu a zápraží v roce 2017 začala. O dva roky později tu už kolemjdoucí zvedaly děti nad vrata, to aby do dvora zářícího domu mohly nahlédnout.

Proč Vánoce v Libišanech začínají už v září a co Hlouškovi udělají se zahradou?

„Takže to jsme nemohli už jen tak nechat. Bránu jsme otevřeli a od té doby si celou tu výzdobu užíváme i s návštěvníky, kteří k nám přicházejí a přijíždějí,“ dodává Petra Hloušková.

V roce 2019 Petra a Tomáš docílili hranice 100 000 žárovek. „Tehdy v létě mi můj manžel, to ještě jako přítel, oznámil, že by chtěl pořídit sto tisíc světýlek. Hned mi to nedošlo. A pak mě při prvním rozsvícení té naší výzdoby požádal o ruku,“ popisuje Petra Hloušková. „Od té doby se nám ta výzdoba rozrůstá. V České knize rekordů je náš dům, jako nejvíc vánočně osvětlený dům v Česku, zapsaný už třetím rokem.

Dům a dvůr omotávají od září

Manželé Hlouškovi zdobí dům už na konci léta. „S Tomášem chodíme do práce, a tak dům zdobíme vždy odpoledne a o víkendech. Začínám tak na začátku, v půlce září, jak to kdy vyjde. Já zdobím ploty, pergolu, výšky má na starosti manžel,“ doplňuje Petra Hloušková.

Libišany u HK pic.twitter.com/sFu1WXv8bK — Aleš Němec (@AleNmec4) December 16, 2020

Před domem celou atmosféru umocňuje mohutná a pečlivě ozdobená lípa. Za rozzářenou bránou a ploty uvidíte betlém s postavami v životní velikosti a zřejmě i tisíce vánočních ozdob a koulí. „Pravda, ty jsem nepočítala, na to není čas,“ směje se Petra.

Za rekordy se manželé Hlouškovi prý nehoní. „Děláme to proto, že nás to těší. Je krásné vidět ty nadšené děti. Ale taky mě třeba dojme, když tu zastaví autobus se seniory a ti se k nám do dvora jen tak dívají. A jak to bude do budoucna? No, máme ještě velkou prázdnou zahradu...,“ naznačuje Petra Hloušková. Dům čp. 28 v Libišanech bude zářit každý den až do Tří králů. Majitelé dům rozsvěcí a bránu otevírají v 17 hodin. Prohlídka končí ve 21 hodin a do tmy se dům v Libišanech ponoří o hodinu později.