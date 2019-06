K soudu přišel muž, který spustil kauzu Rath. ‚Bral jsem to jako občanskou povinnost,‘ řekl

Stál na samotném počátku kauzy Rath. Soukromý detektiv a bývalý policista Libor Gregor svým oznámením spustil přísně utajovanou akci, na jejímž konci byl někdejší středočeský hejtman David Rath přistižen se sedmi miliony korun v krabici od vína. V úterý Gregor v korupční kauze podruhé vypovídal. Předseda senátu Vrchního soudu Pavel Zelenka se mimo jiné podivil způsobu, jakým detektiv oznámil podezřelé dění kolem opravy buštěhradského zámku. Praha 11:03 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Gregor se na podzim 2011 dorazil k náměstkovi nejvyššího státního zástupce Igoru Střížovi a do protokolu mu nadiktoval svoje podezření týkající se rekonstrukce zámku v Buštěhradu. Popsal způsob, jakým mělo dojít ke zmanipulování zakázky, zmínil jména hlavních aktérů.

Soudce Zelenka se tomuto postupu podivil. „Já pracuji v justici již 40 let, ještě se mi nestalo, aby někdo oznamoval trestnou činnost přímo u prvního náměstka nejvyššího státního zástupce. Je to dosti ojedinělý případ. To setkání jste si nějakým způsobem předjednal, nebo jste jel do Brna a tam vás někdo přijal?“ zeptal se Gregora.

Systematické vysávání veřejných peněz, ziskuchtivost, žádná sebereflexe, řekla státní zástupkyně o Rathovi Číst článek

„Nepředjednával jsem nic, jel jsem do Brna a tam jsem to oznámil,“ uvedl Gregor. Podle svých slov neměl důvěru v pražskou policii a státní zastupitelství, které se podle něj dopouštěly manipulací. Některé kauzy podle něj skončí dříve, než začnou. „Byl jsem znalý poměrů, jak to tady chodí. Měl jsem důvěru v tyto lidi, chtěl jsem, aby to nezapadlo,“ uvedl bývalý policista.

‚Nikdo za mnou nestál‘

V soudní síni strávil zhruba půl hodiny, senát zajímala například Gregorova motivace, proč se rozhodl svá podezření ohlásit a jestli šlo pouze o jeho vlastní rozhodnutí. „Že jsem podal výpověď, to jsem bral jako občanskou povinnost, byla to moje iniciativa. Nelíbí se mi, jak v u nás v tomto státě funguje korupce. Nikdo za mnou nestál,“ sdělil detektiv.

Musel také čelit dotazům, od koho se o možné korupci při rekonstrukci zámku dozvěděl. Jméno Gregor podle svých slov nezná. „Neznal jsem totožnost osoby, už si nevzpomínám, protože nedošlo k uzavření smlouvy a já nemám možnost, aby se mi někdo legitimoval,“ sdělil soudu. Podle svých slov ho informace zaujala a začal si o přestavbě shánět informace.

Rath a další neuspěli se stížností proti verdiktu o odposleších. Soud ji označil za zjevně neopodstatněnou Číst článek

„Byly tam nějaké firmy. Stahoval jsem si z veřejných zdrojů, co by se k nim dalo vyhledat,“ vzpomínal před soudem. Zhruba po měsíci a půl ho podle něj kontaktovali vyšetřovatelé: „Po dost dlouhé době mě kontaktovala policie, tak jsem se snažil zrekonstruovat tu schůzku.“

Gregor již v kauze vypovídal u krajského soudu. Poté, co Zelenkův senát zrušil první rozsudek i použití odposlechů jako důkazního materiálu, nařídil krajskému soudu opětovný výslech detektiva. Nejvyšší soud ale odposlechy vrátil zpět do hry, a tak krajský soud podruhé oznamovatele kauzy Rath nepozval, bylo by to podle něj zbytečné.

Úterní výslech u vrchního soudu nové informace nepřinesl, i když obhájci na Gregora tlačili. Zajímalo je například, jestli se baví s novináři – na to Gregor odpověděl, že komunikuje pouze s Radkem Kedroněm, šéfredaktorem serveru iROZHLAS.cz. Kedroň je také autorem knihy Operace Rath. O ní Gregor řekl, že ji nečetl. Na její křest ale dorazil.

Obhájce manželů Kottových Michal Marini například vyzvídal, jak Gregor do Brna jel a zda si cestu platil sám. „Pane advokáte, nepřehánějte,“ napomenul ho soudce Zelenka. Senát v úterý kvůli penězům nalezeným u Ratha vyslýchal také Rathovu manželku Evu, na řadu přijde i Rathův bratr Michal.

Rath od začátku začátek vyšetřování své kauzy napadá a tvrdí, že za ním stál někdo mocný. To po Gregorově úterní výpovědi opět zopakoval. Řekl, že počáteční kontakt na náměstka Stříže zprostředkovala Lenka Bradáčová, dnešní vrchní státní zástupkyně, která stála na počátku vyšetřování sledovaného korupčního případu.